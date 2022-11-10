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دائرة تنمية المجتمع تصدر «دليل الاحتضان العائلي»

مغير الخييلي ومريم الرميثي وبشرى الملا وكبار المسؤولين خلال الفعالية (من المصدر)
11 نوفمبر 2022 01:33

أبوظبي ( الاتحاد)

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أصدرت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، الإصدار الأول من «دليل الاحتضان العائلي»، وذلك خلال فعالية نظمتها في مدينة العين، تزامناً مع اليوم العالمي للاحتضان الذي يوافق 9 نوفمبر من كل عام، والتي تخللها جلسة حوارية بعنوان «أثر الاحتضان على الأسرة والطفل والمجتمع». 
حضر الجلسة، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وبشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وعدد من كبار المسؤولين، إلى جانب مجموعة من الأسر الحاضنة. 
وقالت الدكتورة بشرى عبدالله الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية: «يُعد الاحتضان أحد أهم الطرق للمحافظة على مستوى عالٍ من الاستقرار الاجتماعي في إمارة أبوظبي، ومن هنا وانطلاقاً من رؤية الهيئة وسعيها لتحقيق الرعاية والرفاهية الاجتماعية، أصدرنا دليل الاحتضان العائلي، لتحديد المبادئ والأطر والمعايير التي تحكم وتنظم عملية احتضان الأسرة للأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية، وهدفنا هو ضمان سلاسة تمكين ودمج الطفل في المجتمع ليكون فاعلاً ومساهماً في تطوير الدولة والارتقاء بها في المستقبل».

دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
الإمارات
الرعاية الأسرية
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