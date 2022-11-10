الإمارات تسلم رئاسة لجنة «اتفاقية رامسار» إلى الصين

ووهان (وام)

سلمت الإمارات خلال افتتاح الاجتماع الـ 14 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة (COP14) في مدينة ووهان الصينية رئاسة اللجنة الدائمة للحفاظ على الأراضي الرطبة إلى جمهورية الصين الشعبية، ضمن مراسم أجريت بالموازاة مع جلسة عقدت في جنيف تحت عنوان «عمل الأراضي الرطبة من أجل الناس والطبيعة». وخاطب فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الحفل عبر كلمة مرئية أكد فيها أهمية المعرفة وتعزيز التعاون بشأن الأراضي الرطبة، وشدّد على العمل سوياً على دفع الجهود العالمية لحمايتها لفائدة الشعوب والأجيال القادمة.وأعلن علي عبيد الظاهري، سفير الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، نقل رئاسة الاتفاقية إلى جمهورية الصين الشعبية بعد أربع سنوات تولت خلالها دولة الإمارات رئاسة الاتفاقية منذ أكتوبر 2018.