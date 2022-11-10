محمد بن راشد: مسيرة الحضارة تبدأ من تنوير العقول

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة الحضارة تبدأ من تنوير العقول.. والقراءة هي نور العقل ونور الدرب نحو مستقبل أفضل لأجيالنا العربية.

جاء ذلك خلال تتويج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لبطل تحدي القراءة العربي في الحفل الختامي للدورة السادسة من المبادرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية، والذي أقيم في دبي، حيث شارك في التكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وشهد الحفل تتويج كلٍ من بطل التحدي، وبطل الجاليات، والمشرف المتميز، بالإضافة إلى تكريم المدرسة المتميزة، وذلك على مسرح أوبرا دبي بحضور أكثر من 2.000 شخصية منهم 360 من أبطال التحدي على مستوى الدول والجاليات.

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الطالبة شام محمد البكور من سوريا بدرع الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي عقب فوز متميز باللقب من بين 22.27 مليون مشارك سجلوا المشاركة القياسية الأكبر في تاريخ التحدي القرائي منذ انطلاقته.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تحدي القراءة العربي تحوّل من مسابقة قرائية إلى أكبر حدث ثقافي عالمي وحراك معرفي حفز ملايين الطلاب العرب».

وأعرب سموه عن الثقة بأجيال المستقبل قائلاً: «تحدي القراءة العربي نجح في صنع أرقى ظاهرة معرفية في أمتنا العربية.. أنزل الكتاب العربي من الرفوف ووضعه بين أيدي شبابنا.. لتنهل منه العقول والقلوب.. وتضاء على هديه الدروب».

وأكد سموه أن «تحدي القراءة العربي أجمل هدية يمكن أن تقدمها دولة الإمارات لملايين الشباب العربي.. فالقراءة تفتح لهم أبواب المستقبل».

ونوّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بكل المشاركين والمساندين للتحدي قائلاً سموه: «أشكر وزارات التربية في كافة الدول العربية وآلاف المشرفين وملايين الطلاب العرب على المساهمة في خلق هذه التظاهرة المعرفية غير المسبوقة».

وقال سموه، في تغريدة على «تويتر» أمس: «اختتمنا بحمد الله اليوم فعاليات تحدي القراءة العربي.. مسابقة شارك فيها 22 مليون طالب من 44 دولة لقراءة 50 كتاباً في كل عام دراسي.. والفائزة هذا العام هي شام البكور من سوريا الحبيبة.. سوريا الحضارة واللغة والثقافة.. سوريا العلم والعلماء والتاريخ».

وأضاف سموه: «وضمن تحدي القراءة ومن بين 92 ألف مدرسة شاركت في التحدي، فازت مدرسة المختار جازوليت.. من المملكة المغربية كأفضل مدرسة تدعم القراءة وترسخها في أجيالنا.. مبروك للمغرب هذا الحراك الثقافي حيث شارك في التحدي مليون طالب مغربي».

وتابع سموه: «ضمن فعاليات أكبر مسابقة عالمية في القراءة والتي شارك فيها 126 ألف مشرف على القراءة من 44 دولة حول العالم… فازت من المملكة الأردنية المشرفة نور الجبور… تحية لها.. وتحية لأكثر من 2 مليون طالب شاركوا من المملكة الأردنية الشقيقة».

وقال سموه: «تحدي القراءة هو تحدٍّ لصنع حضارة تبدأ بتنوير العقول عبر الكتاب.. هو تحدٍّ لنا جميعاً لتنفيذ أول وصية نزلت من السماء إلى الأرض.. (اقرأ).. هدفنا أن يكون في كل بيت قارئ.. ولن نصنع مستقبلاً أفضل لشبابنا العربي بغير القراءة والمعرفة».

أبطال التحدي

وكرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الأبطال أوائل تحدي القراءة العربي على مستوى الدول العربية المشاركة لما حققوه من إنجاز متميز.

وتم تتويج الطفلة شام محمد البكور من سوريا بلقب تحدي القراءة العربي للموسم السادس، بعد منافسات المرحلة الأخيرة والحاسمة التي شهدت تقارباً في المستوى المتميز للطلبة، وحصلت على جائزة قيمتها مليون درهم إماراتي.

وحلّ الطالب آدم القاسمي من تونس في المركز الثاني، والطالب راشد الخطيب من الأردن في المركز الثالث في تحدي القراءة العربي في دورته السادسة. ونال صاحب المركز الثاني جائزة بقيمة 100.000 درهم وصاحب المركز الثالث جائزة بقيمة 70.000 درهم.

بطل الجاليات

وكرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أبطال الجاليات في تحدي القراءة العربي. وكان لقب بطل الجاليات المشاركة في الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي من 26 دولة خارج الوطن العربي من نصيب ندى السطري من بلجيكا، مع جائزة بقيمة 100.000 درهم.

وفازت بالمركز الثاني عن فئة الجاليات في تحدي القراءة العربي بنسخته السادسة مروة البكري من إسبانيا مع جائزة بقيمة 70.000 درهم، فيما كان المركز الثالث من نصيب ناديا البهنسي من النمسا مع جائزة بقيمة 30.000 درهم. وجاء الإعلان عن استحداث فئة بطل الجاليات في تحدي القراءة العربي بعد فتح باب المشاركة في تحدي القراءة العربي للطلبة من خارج الدول العربية ومتعلمي اللغة العربية والناطقين بغيرها مع اختتام دورته الثانية وانطلاق دورته الثالثة.

المشرف المتميز

وحققت الأستاذة نور محمد الجبور من الأردن لقب «المشرف المتميز» وجائزة بقيمة 300.000 درهم في الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي. وحلّ في المركز الثاني الأستاذ عبد الرحمن الحارثي من المملكة العربية السعودية، وفاز بجائزة بقيمة 100.000 درهم. كما كان المركز الثالث من نصيب الأستاذة حنين العبدالله من سوريا، وفازت بجائزة بقيمة 70.000 درهم في فئة «المشرف المتميز» من تحدي القراءة العربي.

وضمت لجنة تحكيم نهائيات تحدي القراءة العربي في دورته السادسة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة ليلى العبيدي، الروائية والمحاضرة في تخصصات الأدب العربي في عدد من الجامعات العربية، والدكتورة بروين حبيب، الشاعرة والناقدة والأكاديمية والخبيرة الإعلامية.

المدرسة المتميزة

وحصدت «مدرسة المختار جازوليت» من المملكة المغربية لقب «المدرسة المتميزة»، وجائزة بقيمة مليون درهم، بعد تفوقها من بين أكثر من 92 ألف مدرسة شاركت في الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي.

وحازت مدرسة متوسطة وثانوية مدارس التربية الأهلية من المملكة العربية السعودية المركز الثاني في فئة المدرسة المتميزة في تحدي القراءة العربي وجائزة بقيمة 500.000 درهم، فيما حلّت مدرسة العهد الزاهر من مملكة البحرين في المركز الثالث في فئة المدرسة المتميزة وحصلت على جائزة بقيمة 300.000 درهم. وكانت مدرسة المختار جازوليت في الرباط بالمغرب قد جاءت في المرتبة الأولى على مستوى المملكة المغربية، والمدرسة الابتدائية تشارك في التحدي منذ انطلاقته. ووصلت نسبة مشاركة طلابها 100%. وشاركت جميع أقسام المدرسة في دعم مشاركة طلابها بأساليب تربوية تحفيزية.

بدورها، حصدت مدرسة متوسطة وثانوية مدارس التربية الأهلية في الدمّام بالسعودية المركز الأول على مستوى المملكة العربية السعودية، وأطلقت المدرسة وشاركت في مبادرات داعمة لفكرة التحدي لنشر ثقافة القراءة، منها التعاون مع شركاء من المجتمع المحلي لتوسيع الأثر الإيجابي للقراءة، والدورات التدريبية للطلاب والمعلمين والأهالي.

وحازت مدرسة العهد الزاهر الثانوية من المحافظة الشمالية بمملكة البحرين المركز الأول على مستوى المملكة، وبلغت نسبة مشاركة طلابها في التحدي 100%. كما شاركت كل أقسام المدرسة في دعم المبادرة بأساليب تربوية وتحفيزية للطلاب. وساهمت المدرسة في نشر فكرة التحدي.

التصويت

وكان تحدي القراءة العربي في دورته السادسة قد فتح الباب أمام الجمهور من مختلف أنحاء العالم للتصويت على اختيار المدرسة المتميزة من بين المدارس التي وصلت للنهائيات، وتميزت بمشاركة 100% من طلابها في التحدي القرائي. وتجاوز عدد المدارس المشاركة في هذه الدورة السادسة من التحدي القرائي في جمهورية مصر العربية 28 ألف مدرسة، فيما قارب العدد 24 ألف مدرسة في المملكة العربية السعودية و15 ألف مدرسة في الجمهورية الجزائرية، وتجاوز 10 آلاف مدرسة في المملكة المغربية، ونحو 5 آلاف مدرسة في الجمهورية التونسية و4 آلاف مدرسة في المملكة الأردنية الهاشمية.

الأكبر حتى الآن

وأصبحت النسخة السادسة من تحدي القراءة العربي الدورة الأكبر من نوعها في تاريخه منذ انطلاقته الأولى بتسجيلها 22.27 مليون مشارك ومشاركة من 44 دولة، وذلك بعد أن تواصل صعود أعداد المشاركين في تحدي القراءة العربي الذي تنظمه «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» دورة بعد أخرى.

وسجلت الدورة الأولى من التحدي نحو 3.6 مليون طالب وطالبة من 19 دولة. ثم تضاعف العدد في الدورة الثانية ليتجاوز 7.4 مليون طالب وطالبة من 26 دولة. ومع تحول التحدي إلى مسابقة قرائية دولية وفتح باب المشاركة للطلبة الموجودين خارج العالم العربي والجاليات في الدورة الثالثة من التحدي ومتعلمي اللغة العربية، وصل عدد المشاركين إلى 10.5 مليون طالب وطالبة من 44 دولة. وجاءت الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي لتزيد عدد المشاركين في التحدي إلى 13.5 مليون طالب وطالبة من 49 دولة، حتى بلغت أعداد المشاركين في الدورة الخامسة 21 مليون طالب وطالبة من 52 دولة، لتصل في هذه الدورة السادسة إلى 22.27 مليون طالب وطالبة من 44 دولة.

أوائل الدول العربية

أعلن تحدي القراءة العربي، على مدى الأشهر والأسابيع التي سبقت الحفل الختامي في دبي، أسماء أبطال تحدي القراءة العربي على مستوى الدول والجاليات. وحصلت تالية عثمان على لقب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى السودان، وأسيل مصلح على لقب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين، وأريج القرني على لقب التحدي على مستوى المملكة العربية السعودية على مستوى الطالبات، بالإضافة إلى معاذ الروقي بطل التحدي على مستوى المملكة العربية السعودية على مستوى البنين، وفي الجزائر حصدت سجود رحاحلة لقب بطل التحدي العربي على مستوى الجزائر. وفاز محمد علي اليماحي بلقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته السادسة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تُوجت سمية الشعيلية بطلة للتحدي على مستوى سلطنة عُمان، وحصدت غلا العنزي لقب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الكويت، وفاز محمد جميل ببطولة التحدي على مستوى البحرين. وحازت شام البكور بطولة تحدي القراءة العربي على مستوى سوريا في المشاركة الأولى للجمهورية في المسابقة القرائية. وحصد آدم القاسمي بطولة تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية التونسية، وحصلت شدوة الزغبي على لقب البطولة على مستوى جمهورية مصر العربية، وفازت لجين سرحان ببطولة التحدي القرائي على مستوى الأزهر الشريف. وعلى مستوى موريتانيا، فاز مصطفى إنجّيه ببطولة تحدي القراءة العربي في دورته السادسة على مستوى الجمهورية، وحازت إحسان حاضر بطولة التحدي على مستوى المملكة المغربية. وفاز راشد الخطيب بلقب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الأردن، فيما حصد عبدالله الشمري لقب التحدي على مستوى قطر، وحصلت نجاد أربط على لقب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى جيبوتي، وحازت زينب عباس لقب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى العراق.

أبطال الجاليات

وتنافس على لقب بطل الجاليات ضمن الموسم السادس لتحدي القراءة العربي نخبة من أبطال الجاليات على مستوى الدول وهم الطلبة: سارة محمد المحفدي، محمد محمد ماجد السحار، سحر دراق السباعي، سارة عدي، دانية عبدالعال، سارة محمد عبد الرحمن أحمد، مروة البكري، يوسف بشار العوضي، درة ماهر الحلبي، هيا أنس محمد السطم، ندى بلال سليمان السطري، مريم ضمير مسلمان، محمد خالد محمد الشيخ، رهف أمين النواجحة، معاذ محمد نجم الدين عبد الجواد، إكرام عاصم، ديانا عبد السلام، حبيبة موسى أبو الفتح موسى، سنا عزيز غانم العقيدي، عبد العزيز محمد حسين بكري، سلاف خليل العجيلي، ناديا عبد الجليل البهنسي، ماريا أحمد النعسان.

وشهدت التصفيات النهائية للدورة السادسة من تحدي القراءة العربي على مستوى الجاليات تنافس أبطالها في مكتبة محمد بن راشد بدبي التي قدموا إليها من: الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، وهولندا، والسويد، وإسبانيا، وإيطاليا، والنرويج، وفنلندا، وبلجيكا، والهند، والصين، وإندونيسيا، واليونان، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، وماليزيا، وروسيا، والنمسا، وسويسرا.