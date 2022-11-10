سيف بن زايد: في كل عام تزداد منارة العقول ارتقاءً وعلوّاً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعل التنافس على الثقافة واكتساب المعارف، بوابةً للنجاح عبر مبادرة تحدي القراءة العربي.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي في «تويتر» أمس: «في كل عامٍ تزداد منارة العقول ارتقاءً وعلوّاً بتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي جعل التنافس على الثقافة واكتساب المعارف، بوابةً للنجاح عبر مبادرة تحدي القراءة العربي، الذي تجاوز عدد مشاركيه 22 مليون مشارك من 44 دولة، شكراً سيدي على التحدي الأجمل لكل من نطق بالضاد».