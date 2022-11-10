الجمعة 11 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

المشرفة المتميزة في تحدي القراءة لـ«الاتحاد»: واجهنا عزوف الطلبة عن المطالعة عقب «كورونا»

نور الجبور
11 نوفمبر 2022 01:35

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: مسيرة الحضارة تبدأ من تنوير العقول
سيف بن زايد: في كل عام تزداد منارة العقول ارتقاءً وعلوّاً

أكدت نور الجبور من الأردن، الفائزة بجائزة المشرفة المتميزة في تحدي القراءة العربي، أن الدورة السادسة تُعدّ الأصعب من بين المواسم السابقة؛ لأنها تنظم وجاهياً للمرة الأولى بعد انتهاء جائحة «كورونا».
وشرحت في حديث لـ«الاتحاد»، أن الصعوبة تكمن في حالة العزوف الحقيقي عن القراءة من قبل الطلبة في مختلف المراحل التعليمية خلال وعقب «الجائحة»، الأمر الذي شكّل صعوبة بالغة للمعلمين والمشرفين. وقالت: «إن المطلوب حينها كان ليس فقط إعادة الطلبة إلى المنهاج وتعويض الفاقد التعليمي والمهارات، وإنما لاسترجاع حب المطالعة، والتركيز في القراءة، وفهم النصوص».
وأشارت إلى أن ما زاد الأمر صعوبة هو إلغاء المكتبات في الكثير من المدارس، واستخدامهم بما يتطلب تخطي مرحلة «كورونا» والمسافات الآمنة المطلوبة داخل المدارس، مشيرة إلى أن هذا الأمر شكّل عبئاً على المشرفين في تأمين الكتب للطلبة المشاركين في التحدي، وإيجاد البيئة المناسبة والحاضنة والوقت اللازم للقراءة.
وأضافت: «إنها عمدت إلى تأسيس مكتبة مصغّرة داخل مكتبها في المديرية، والتعميم بإيجاد زاوية للقراءة في كل صف، وتأسيس مكتبة صفية صغيرة بأقل التكاليف في كل مدرسة».
وأشارت إلى أن تلك المكتبات بدأت باستقبال كتب مهداة من جهات داعمة، الأمر الذي تطلّب الكثير من التدقيق للتأكد من استيفاء المعايير المطلوبة للقراءة للمشاركة في التحدي، لافتة إلى أنه لتحقيق ذلك وجّهت بتشكيل لجنة دائمة لفرز الكتب بحسب الفئة العمرية للطلبة، والتأكد من استيفائها شروط «التحدي».
وقالت الجبور: «إن القيّمين على (التحدي) قد نظموا الكثير من المبادرات والفعاليات خلال الدورة الحالية والتي استهدفت الطلبة والمعلمين لرفع المهارات».
وأضافت: «إنه على الرغم من أهمية القراءة، إلا أن التركيز على تلك المهارة وحدها كان مطبّقاً في الدورات الأولى من التحدي، أما اليوم، فإن المستهدف من تحدي القراءة هو طالب قارئ واعٍ مثقف وقادر على تكوين رأي والدفاع عنه، وكذلك قارئ لبق لديه الكياسة للوصول إلى قمة الألقاب في تحدي القراءة العربي».
وأشارت إلى أنه من المبادرات التي ساعدت الطلبة على القراءة، حصر المواقع الإلكترونية التي تقدّم كتباً رقمية تستوفي المعايير، الأمر الذي نتج عنه تزويد الطلبة بألف رابط إلكتروني للتمكن من القراءة خلال وجودهم في المنزل.

تحدي القراءة العربي
مسابقة تحدي القراءة العربي
لقب تحدي القراءة العربي
تحدي القراءة
آخر الأخبار
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
عربي ودولي
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
اليوم 02:01
وقفة احتجاجية لأنصار «التيار الصدري» أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد (أرشيفية)
عربي ودولي
القضاء العراقي يطالب بتغيير «نظام الحكم»
اليوم 01:59
آموس هوكشتاين
عربي ودولي
المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لـ«الاتحاد»: الإمارات والولايات المتحدة تنشران السلام وتجمعهما روابط استثنائية
اليوم 01:57
أرشيفية
عربي ودولي
تونس.. التحقيق مع الغنوشي مجدداً في قضية تبييض أموال
اليوم 01:56
الطائرة المفخخة التي أطلقتها الميليشيات الإرهابية تجاه مخيم للنازحين في مأرب (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن يحذر من تبعات هجمات «الحوثي» على الوضع الإنساني
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©