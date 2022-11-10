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سيف بن زايد وخالد بن محمد بن زايد يحضران أفراح بن حمودة

سيف بن زايد يتوسط الحضور خلال الحفل (وام)
11 نوفمبر 2022 01:35

أبوظبي (وام)

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه فرج بن حمودة الظاهري بمناسبة زفاف أحمد علي بن حمودة الظاهري إلى كريمة علي غانم بن حمودة الظاهري، وذلك في نادي الضباط في أبوظبي.

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وقدم سموهما التهاني والتبريكات للعروسين، متمنيين لهما حياة زوجية سعيدة ملؤها الرفاه والبنون.

كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين وجمع من المدعوين. تخلل الحفل عروض للفرق الشعبية من التراث الإماراتي.

سيف بن زايد
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
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