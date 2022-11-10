طالبات جامعة الإمارات يزرن «متحف المربعة»

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من طالبات جامعة الإمارات متحف شرطة المربعة في مدينة العين، واطلعن على مسيرة شرطة أبوظبي ومراحلها التطويرية من خلال المقتنيات والصور والتي تعود إلى بداية مرحلة تأسيسها عام 1957.

واطلعن على جهود شرطة أبوظبي في الاهتمام بتاريخها وموروثاتها العريقة ومقتنيات المتحف كالأسلحة القديمة والأزياء العسكرية، إلى جانب التعرف إلى قصص ومعلومات ووثائق تاريخية تبرز إرث شرطة أبوظبي ودورها المهم في حفظ الأمن واستقراره بالمنطقة.

وتجولت الطالبات بالمكتبة التي تضم كتباً متنوعة من جميع التخصصات العلمية وأولى المجلات الصادرة للشرطة والكتب والوثائق التاريخية ومختبر الابتكار.

وأعربت الطالبات عن اعتزازهن بالمراحل التاريخية المهمة التي مرت بها مسيرة شرطة أبوظبي التطويرية.