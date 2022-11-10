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الإمارات

جامعة زايد تستضيف «بلونوتس» لتعزيز الابتكار الأكاديمي

المشاركون في المؤتمر (من المصدر)
11 نوفمبر 2022 01:33

دبي (الاتحاد) 

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استضافت جامعة زايد بالتعاون مع شركة إكسبلورانس، مؤتمر بلونوتس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخامس، والذي أقيم في فندق رافلز بإمارة دبي، وذلك بحضور أكثر من 130 مشاركاً يمثلون 50 مؤسسة من 12 دولة حول العالم. وضمت قائمة المتحدثين عدداً من الخبراء والأكاديميين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأميركية.
وعُقِد مؤتمر بلونوتس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخامس تحت عنوان «الإلهام للعمل: نحو نجاح الطلبة»، والذي شمل عدة ورش عمل تثقيفية ونقاشات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والرؤى من أجل إثراء تجربة تعلم الطلبة في رحلتهم الأكاديمية.
وأوضح الدكتور مايكل ألين، نائب مدير جامعة زايد ورئيس الشؤون الأكاديمية بالإنابة، خلال كلمته الافتتاحية: أن قيادة دولة الإمارات قد حددت رؤية جديدة للمستقبل، وأن للتعليم دوراً أساسياً ومركزياً في تحقيق هذه الرؤية. وتعتبر رؤية مئوية الإمارات 2071 ومشاريع الخمسين خطوة طموحة نحو ارتقاء المشاريع التنموية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة. 
ومن جانبه، أشار سامر جعفر، مدير عام شركة إكسبلورانس - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مدى تأثير الوباء على مخرجات التعليم بشكل عام خلال السنوات الثلاث الماضية، وتطرق إلى الفرصة المقبلة للجامعات لمعالجة فجوة المهارات من خلال التركيز على تطوير كفاءات الطلبة وتقييمهم باستمرار.

جامعة زايد
الإمارات
بلونوتس
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