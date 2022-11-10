«السلامة الغذائية» تطور الإرشاد الزراعي

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حرصها على تطوير منظومة الإرشاد الزراعي في إمارة أبوظبي، من خلال وضع الخطط والبرامج التي تستهدف تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية والزراعية في كل من الظفرة والعين وأبوظبي.

دعت الهيئة المزارعين إلى المشاركة في استبيان يهدف إلى حصر تطلعات أصحاب المزارع بإمارة أبوظبي بشأن البرامج والخدمات الإرشادية المقدمة من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من خلال رصد أهم المتطلبات الإرشادية التي يرغب المزارعون بالحصول عليها من قبل الهيئة والطريقة المثلى لتقديم هذه الخدمات.

وتقوم الهيئة بحصر كافة الآراء والمقترحات من خلال الاستبيان، مما يساهم في فهم وتصور شامل يمكن من خلاله تطوير الخطط وتوجيه البرامج الإرشادية وفق احتياجات المزارعين ومتطلباتهم.

ويتناول الاستبيان قياس مدى رضا أصحاب المزارع بشكل عام عن الخدمات المقدمة من المراكز الإرشادية التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وسهولة التواصل مع المرشد الزراعي، ومدى رضاهم عن برنامج مكافحة آفات النخيل (طلب رش أشجار النخيل)، وكذلك رضاهم عن المحاضرات الافتراضية المقدمة على برنامج مايكروسوفت تيمز وقناة الإنستغرام الخاص بالهيئة، بالإضافة إلى رضاهم عن تطبيق الإرشاد الزراعي للهواتف الذكية، وتقوم الهيئة من خلال منظومة الإرشاد الزراعي على تقديم خدمات إرشادية متنوعة للمزارعين عبر مجموعة من البرامج والخدمات الزراعية، وبعض البرامج، مثل برامج الدعم الفني المباشر للمزارع، وبرامج مكافحة الآفات الحافظة الجيدة للسلامة والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تبني أحدث النظم والممارسات الزراعية للحصول على المنتج المحلي، العمل على رفع القدرات الفنية لمرشدي المزارع عبر البرامج التدريبية المختلفة للممارسات الزراعية الجيدة في بناء قطاع زراعي مستدام.

وبلغ إجمالي عدد الدورات والورش التدريبية التي نفذتها الهيئة خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2022 حوالي 449 ورشة تدريبية تخصصية في كافة المناطق الزراعية بالإمارة، استهدفت تأهيل أصحاب وعمال المزارع للتحضير للموسم الزراعي الجديد والتوعية بأفضل الممارسات الزراعية وطرق الزراعة الحديثة، والمساعدة في زيادة إنتاجية المزارع وتحسين جودة الإنتاج المحلي، كما ركزت الورش التدريبية على قطاع النخيل لتزامنها مع موسم الحصاد. وتعمل الهيئة على نقل المعرفة والخبرة لملاك المزارع والعمال الزراعيين من خلال تنمية مهاراتهم والتعريف بأهم الممارسات والطرق الزراعية لمختلف أنواع المحاصيل، والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة، مما يساهم في تحسين إنتاجية المزارع وبالتالي تحسين دخل المزارعين.