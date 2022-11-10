انطلاق فعاليات المهرجان الدولي الأول للتمور المكسيكية

المكسيك (الاتحاد)

افتتح معالي الدكتور فيكتور فيلالوبوس أرامبولا وزير الزراعة والتنمية الريفية في الولايات المتحدة المكسيكية أمس، في مدينة سان لويس ريو كولورادو المهرجان الدولي الأول للتمور المكسيكية الذي يستمر حتى 13 نوفمبر الجاري. حضر الافتتاح.. الدكتور فرانسيسكو ألفونسو دورازو مونتانيو حاكم ولاية سونورا، وأحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور أرماندو مورينو سوتو رئيس جامعة ولاية سونورا وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والخبراء والمختصين بزراعة النخيل وإنتاج التمور في المكسيك.

وعبر معالي الوزير فيلالوبوس عن سعادته للتعاون القائم بين الإمارات وبلاده على مختلف الصعد، موجهاً الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، على دعمه للمهرجان لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في المكسيك، معرباً عن أمله في أن يكون المهرجان باكورة للتعاون المثمر بين وزارة الزراعة في المكسيك والأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. من جهته، أكد المنهالي أن المهرجان الدولي الأول للتمور المكسيكية يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى جهود الأمانة العامة للجائزة في تلبية رؤية القيادة الرشيدة في تنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

كما جرى تكريم الفائزين بمسابقة التصوير الضوئي في المكسيك التي شارك فيها 35 مصوراً بدورتها الأولى.

17 عارضاً ومنتجاً

أوضح الدكتور عبد الوهاب زايد أن المهرجان يتضمن مسابقة للتمور على مستوى مزارعي ومنتجي التمور في الولايات المتحدة المكسيكية إضافة إلى مشاركة 17 عارضاً ومنتجاً للتمور إلى جانب مسابقة للتصوير الفوتوغرافي (النخلة في عيون العالم بنسختها المكسيكية) شارك فيها 35 مصوراً من المكسيك إضافة إلى معرض للتمور المكسيكية بمشاركة واسعة من مزارعي ومنتجي ومصنعي ومصدري وتجار التمور في المكسيك، فضلاً عن ندوة علمية شارك فيها عدد من الخبراء والباحثين.