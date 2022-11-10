بلدية مدينة العين تنظم «مجتمع صحي»

محمد البلوشي (العين)

نظمت بلدية مدينة العين فعالية مجتمع صحي ورياضي، من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة والفقرات المتنوعة في أكثر من 6 حدائق موزعة على مناطق مدينة العين، وذلك ضمن إطار مساعي بلدية مدينة العين لتشجيع سكان المدينة على ممارسة الرياضة، وتوفير مساحات ومرافق رياضية، وخلق فعاليات ترفيهية لجميع أفراد المجتمع. تضمنت الفعاليات التي تستمر حتى منتصف نوفمبر الجاري، مسابقات وبطولات أكاديمية كرة القدم والسلة والطائرة، بالإضافة إلى ورش ثقافية وصحية أقيمت في عدد من الحدائق والمتنزهات بهدف تفعيل المرافق المجتمعية، والتي تسعى بلدية مدينة العين من خلالها للإسهام في تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة لصحة أفراد المجتمع وسلامتهم البدنية. كما تخللت الفعاليات توعيات صحية لتعزيز معايير جودة حياة الفرد من خلال نشر الوعي بالغذاء الصحي وأهمية ممارسة النشاط البدني، حيث تضمنت الفعاليات فقرة اليوم الرياضي وتحدي الوزن والمشي، ومجموعة متنوعة من الورش الثقافية والمسابقات الصحية والترفيهية لمختلف الفئات العمرية.

ومن جانب آخر، حرصت بلدية مدينة العين على توسيع النطاق الجغرافي للملاعب الرياضية وساحات اللياقة البدنية في الحدائق والمناطق السكنية، شملت أكثر من 34 منطقة سكنية بمختلف قطاعات المدينة، تم اختيارها بناء على دراسات استهدفت التعرف على احتياجات ومتطلبات السكان في كل منطقة.