الفجيرة للموارد الطبيعية تعزز ثقافة الابتكار

الفجيرة (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية متمثلة بإدارة الموارد البشرية- قسم التدريب والتطوير، برنامج «الابتكار المؤسسي» المُنفذ ضمن سلسلة برامجها التدريبية، بمشاركة 75 منتسباً من مختلف الإدارات والأقسام، وذلك في إطار تعزيز كفاءات تطويرية مستدامة وتمكينهم من المهارات الأساسية والمتقدمة وفق أدوات وتقنيات قيادة الابتكار. ومن جهته أكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على ضرورة استمرارية هذه البرامج التدريبية وتكثيفها وإكساب الكوادر البشرية خبرات وتطلعات تُمكنهم من العمل في بيئة تنموية قادرة على مواجهة التحديات في مسيرة التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، مشيراً أن هذه السلسلة من البرنامج من شأنها تأهيل القيادات الإدارية وإكسابها ثقافة التميز والابتكار.