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«بلدية أبوظبي» تزين جزيرة ياس بآلاف الزهور

حرص على أن تكون الزهور متناسقة في الأشكال والألوان (من المصدر)
11 نوفمبر 2022 01:34

هالة الخياط (أبوظبي)

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انتهت بلدية مدينة أبوظبي من تزيين شوارع جزيرة ياس بالأزهار الشتوية، تعزيزاً للمظهر الجمالي الذي تتمتع به الجزيرة ومكانة المنطقة السياحية، ومواكبة للنهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها الجزيرة.
وعملت فرق البلدية على زراعة الجزر الوسطية بجزيرة ياس، بهدف إضفاء لمسات تجميل طبيعي، وإدخال البهجة والسعادة على قلوب مرتاديها من أفراد المجتمع.
وحرصت بلدية مدينة أبوظبي على أن تكون الزهور متناسقة في الأشكال والألوان، حيث تمت زراعة زهور البيتونيا متعددة الألوان مثل الأبيض والأحمر والبنفسجي والوردي، وزهور الجهنمية البوغانفيليا، وزهور الرويليا، زهور لانتانا كمارا، وشجرة البلوميريا، وشجيرة سيسلبينيا، وزهور البورتيولاكا.
واعتمدت البلدية خطة لتنظيم زراعة الزهور والعناية بها خلال الموسم الشتوي، شاملة فترة الإعداد والتجهيز وتهيئة الموقع للزراعة بإجراء التطبيقات الزراعية من عملية تقليب وتهوية التربة، وإضافة الأسمدة العضوية والمبيدات الفطرية والحشرية وضبط وصيانة شبكات الري المستخدمة وتوريد الزهور من مشاتل معتمدة.
وتعمل البلدية وفقاً لخطط تطوير مدينة أبوظبي وضواحيها، والتي تتضمن في أحد محاورها توسيع خريطة الحدائق والمنتزهات الترفيهية مستهدفة بذلك جميع المناطق وخصوصاً في المدن الواعدة، وتم تخصيص فريق مهمته إعداد وتجهيز تصاميم عروات الزهور إعداداً متميزاً ووفقاً لأسس وقواعد تتعلق بدراسة كل البيانات المتعلقة بالموقع المراد زراعته ونوعية ما يناسبه من الزهور، حيث يتم استبدال التربة الزراعية وتجهيزها بما يتوافق مع تلك الزهور والعمل على أعمال الصيانة الروتينية لها من أعمال تعشيب وتقليب التربة وتهويتها، الأمر الذي يجعل تلك الزهور في أبهى صورة لها.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
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