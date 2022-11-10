شما بنت سلطان: «مسرعات العمل» قوة دافعة نحو المستقبل

شرم الشيخ (الاتحاد، وام)

وقعت «e&» المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات»، مذكرة تفاهم مع مشروع مُسرعات العمل لتفادي التغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في جناح الدولة في مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الحالية المنعقدة في شرم الشيخ «كوب 27».

وبذلك تكون مجموعة «e&» الأولى على مستوى القطاع الخاص في الدولة التي تنضم إلى مشروع مسرعات العمل لتفادي التغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة «UICCA».

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المدير التنفيذي لمشروع «UICCA» في إطار تعليقها على الاتفاقية: «يشكل مشروع مسرعات العمل لتفادي التغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة (UICCA)، قوة دافعة نحو تحقيق التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحياد المناخي بحلول عام 2050، وتتمثل مهمة المشروع في دعم وتمكين بيئة العمل في مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تمتلك قيماً ورؤية مشتركة نحو بناء مستقبل مستدام».

وأضافت: «تشكل الاتفاقية مع مجموعة e& حافزاً لشركات القطاع الخاص للانضمام إلى جهودنا في تحقيق الحياد المناخي، ويعد إنجازاً يعكس مضينا قدماً في تحقيق المزيد من الأهداف على صعيد الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية للأجيال القادمة».

واختتمت الشيخة شما تصريحها قائلة: «تمثل مشاركتنا خطوة جديدة ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها مشروع مُسرعات العمل لتفادي التغيرالمناخي لدولة الامارات العربية المتحدة (UICCA)، نحو دعم التزام الإمارات بتطوير وتطبيق الحلول المستدامة، بالإضافة إلى دعم الإجراءات والجهود المشهودة التي اتخذتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، كجزء من جهودنا المتضافرة نحو عقد من العمل، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع نظرائنا في مجتمع الاستدامة الدولي لتحقيق نتائج ملموسة في COP27، ورسم طريق واضح لـ COP28، الذي سيعقد في دولة الإمارات».

ويمثل مشروع مُسرعات العمل لتفادي التغير المناخي لدولة الامارات العربية المتحدة «UICCA» كياناً مُستقلاً ومحايداً للعمل المناخي، يعمل كمؤسسة بحثية فكرية تركز في المقام الأول على تقديم المشورة والتوصيات القائمة على الأدلة حول التحرك الإيجابي الفعال لمعالجة التغيرالمناخي لمؤسسات القطاعين العام والخاص، من خلال بناء التحالفات مع مختلف الصناعات من أجل تسهيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر،وكذلك الأنشطة التي تحفز نمو إجمالي الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقضايا تغير المناخ، الأمر الذي يعكسه توليها رئاسة الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف «كوب 28»، واصفاً العمل المناخي بأنه أولوية ملحّة وعامل رئيس لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

وقال معاليه، خلال مشاركته في فعاليات «يوم التمويل» على هامش فعاليات قمة شرم الشيخ، إن قضايا المناخ ذات اهتمام عالمي ويتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعافي من التأثيرات المناخية، وتعزيز الاستثمارات في تمويل قضايا المناخ والمشاريع الصديقة للبيئة مثل الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.