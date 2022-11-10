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«الكونغرس العالمي للإعلام» يطلق تطبيقاً ذكياً لزواره

«الكونغرس العالمي للإعلام» يطلق تطبيقاً ذكياً لزواره
11 نوفمبر 2022 01:34

أبوظبي (وام)

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أعلن الكونغرس العالمي للإعلام، أمس، عن إطلاق تطبيقه الذكي عبر المنصات العالمية «غوغل بلاي»، و«آب ستور»، ضمن استراتيجيته في استثمار أحدث التقنيات الإعلامية وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لرفع مستوى رضا العملاء. ويوفر تطبيق «الكونجرس العالمي للإعلام» جولة افتراضية لاستعراض مختلف أجنحة وأروقة الحدث العالمي واستكشاف جداول أعمال المؤتمر والمعرض، وكذلك الاطلاع على الورش التخصصية المتنوعة المصاحبة للحدث. 
ويتيح التطبيق لمستخدميه الحصول على معلومات دقيقة عن كل رعاة الحدث العالمي والعارضين والمشاركين وجميع أقسام ومخططات المعرض ومواعيد المؤتمر والورش التخصصية خلال أيام الكونغرس من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري. كما يتيح التطبيق لزوار الكونغرس العالمي للإعلام الاطلاع على قاعدة بيانات مزودة بمعلومات عن جميع المؤسسات والشركات المشاركة من خلال بحث مميز في التطبيق حسب التخصصات الإعلامية لها وكذلك الدول المشاركة، والوصول إليها بكل سهولة ويسر في موقع الحدث. 
ويتمكن الزائرون باستخدام التطبيق عبر الهاتف المتحرك من جدولة زياراتهم لحضور المؤتمر والمشاركة في الورش التخصصية خلال أيام الكونغرس والمواعيد المحددة لها، لمساعدتهم في تنظيم زيارتهم للأجنحة وأبرز أحداث المؤتمر والورش التخصصية المختلفة. كما يوفر التطبيق تجربة رائدة للزوار وتعريفهم بأحدث وأهم فعاليات الكونغرس وغيرها من الخدمات والخصائص المختلفة.
وتشارك «نيوم» راعياً رئيسياً للكونغرس العالمي للإعلام 2022، وتجسد نيوم، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة نيوم، في أكتوبر 2017 رؤية طموحة وجريئة لرسم ملامح المستقبل الجديد، حيث يتم تطويرها وبناؤها من الصفر في شمال غرب المملكة، كمنطقة مستدامة تعتمد على أحدث التقنيات، لتقدم للعالم نموذجاً جديداً للمعيشة والأعمال والاستدامة.
وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لـ«مجموعة أدنيك»: «يسرنا انضمام نيوم كراعٍ رئيسي للدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يستمر ثلاثة أيام ويركز على رسم ملامح مستقبل القطاع من خلال توحيد الجهود وتبادل الأفكار المبتكرة واستعراض الحلول التقنية المتطورة، وهو ما يتماشى مع أهداف نيوم.
من جانبه، قال واين بورغ، المدير التنفيذي لقطاع الإنتاج الإعلامي والترفيه والثقافة في«نيوم»: «تسعى نيوم من خلال شراكتها مع الكونغرس العالمي للإعلام إلى تعزيز التزامها بإنشاء مركز إقليمي محوري لوسائط الإعلام والصناعات الإبداعية لتكون من نخبة المراكز الإعلامية العالمية».

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