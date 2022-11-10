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الإمارات

زكي نسيبة: الإعلام الإماراتي يواكب التطورات التقنية

زكي نسيبة
11 نوفمبر 2022 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن إقامة الكونغرس العالمي للإعلام 2022، تُبرز قدرات الإمارات الاستثنائية في مجال تنظيم المعارض العالمية، وتُبرز توجّهات الدولة نحو الريادة على صعيد الإعلام المُرتكز على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار والإبداع.  وقال: «يُسعدنا أن تكون أبوظبي القاعدة التي تشهد فعاليات وجلسات مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام الذي يُقام تحت شعار (صياغة مستقبل قطاع الإعلام). وأضاف معاليه: «آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بدور الإعلام في بناء دولة الاتحاد وتحقيق نهضة الوطن والأمة، وأولى عناية كبيرة لهذا القطاع الحيوي، إيماناً منه بأهمية الإعلام وقدرته على نقل الحقائق والمتغيرات التي يعيشها المجتمع، حيث أنشئت في عهده العديد من المؤسسات والكيانات الإعلامية ذات الشأن الكبير على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، التي تعاونت مع مُختلف وسائل الإعلام العالمية، واستطاعت هذه المؤسسات نقل صورة حقيقية عن مراحل النهضة غير المسبوقة التي حققتها دولة الإمارات خلال سنوات وجيزة». 

زكي نسيبة
الإمارات
الإعلام الإماراتي
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