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شرطة أبوظبي تستعرض منظومة «الإعلام الأمني» في الكونغرس العالمي للإعلام

محمد علي المهيري
11 نوفمبر 2022 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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تستعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي منظومة «الإعلام الأمني»، وما وصلت إليه من تطور وحداثة من خلال مشاركتها في الدورة الأولى لـ«الكونغرس العالمي للإعلام». وقال العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي: ستستعرض شرطة أبوظبي ما وصلت إليه ممارساتها وتقنياتها في مجال العمل الإعلامي الأمني المتخصص، من خلال المشاركة بمنصات التوعية الرقمية ومنصة دورية السعادة والطفل ومنظومة المدينة الآمنة التي تعد أحد المشاريع الريادية التي تستشرف المستقبل برؤية أمنية معاصرة، وأيضاً التعريف بأبرز حملاتها التوعوية لتعزيز وعي المجتمع بالأشكال المستجدة للجرائم الإلكترونية مثل النصب الهاتفي والاحتيال الإلكتروني والابتزاز وغيرها، بالإضافة إلى نقل الواقع المروري وانعكاسه في التوعية الإعلامية الأمنية.

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