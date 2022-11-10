انطلاق «ابتكارات للبشرية» لشباب الجامعات

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وعضو مجلس دبي تنطلق يومي 16-17 نوفمبر الجاري، فعاليات مبادرة «ابتكارات للبشرية» بسلسلة برامج وأنشطة تدعم تحقيق أثر اجتماعي وبيئي إيجابي، بمشاركة مجموعة كبيرة من المواهب الاستثنائية من طلبة الجامعات في جميع تخصصات العلوم والتقنية والتصميم من مختلف أنحاء العالم.

يشارك طلبة الجامعات من مناطق متفرقة من العالم بابتكاراتهم الحاصلة على حقوق الملكية الفكرية من خلال 100 مشروع في واحدٍ من أكثر التجمعات الإبداعية تنوعاً بهدف حشد الأفكار والمشاريع والتقنيات الرائدة لمعالجة أبرز التحديات التي يواجهها العالم، فيما تسهم المبادرة في تحفيز التغيير الإيجابي من خلال الاستفادة بقدرة الأوساط الأكاديمية والشراكات المتخصصة على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع نافعة، حيث يتوافق الحدث مع روح المبادرة التي تتميز بها دبي، وتحضيرات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر «COP-28» في العام 2023. وتُعدُّ مبادرة «ابتكارات للبشرية» النسخة المطوّرة من «معرض الخريجين العالمي» الذي ركّز عبر دوراته المتعاقبة على التصميم، لتصبح المبادرة منصة متعددة التخصصات تهتم بالتطبيق العملي للأفكار المبدعة، برعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ومجموعة «أ.ر.م القابضة».

وتشمل فعاليات المبادرة احتفالاً للتميز الأكاديمي في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) يضم معرضاً للحلول المقترحة ومنصة تجمع الأطراف الفاعلة ضمن برنامج الأثر العالمي. وتُمنح جوائز التميز الأكاديمي بقيمة 100 ألف دولار لأفضل المشاريع في مجالات البيئة والصحة والمجتمع وحلول الشركات كجزء من برنامج «جوائز ابتكارات للبشرية».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «إن مركز دبي المالي العالمي ملتزم بتطوير الاقتصاد الجديد، وقيادة مستقبل القطاع المالي، بما في ذلك توجيه زخم المبادرات التي ترعى الابتكار والاستدامة. باعتباره المركز الأول لريادة الأعمال في المنطقة. تعد شراكة مركز دبي المالي العالمي مع مبادرة «ابتكارات للبشرية» خطوة مهمة نحو تمكين المواهب العالمية من تطوير ابتكارات مؤثرة انطلاقًا من دبي، كما يؤكد مركز دبي المالي العالمي التزامه الحقيقي بدعم الابتكار في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والنمو المدفوع بها.