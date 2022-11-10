الجمعة 11 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

انطلاق «ابتكارات للبشرية» لشباب الجامعات

انطلاق «ابتكارات للبشرية» لشباب الجامعات
11 نوفمبر 2022 01:34

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لـ«الاتحاد»: الإمارات والولايات المتحدة تنشران السلام وتجمعهما روابط استثنائية
محمد بن راشد: مسيرة الحضارة تبدأ من تنوير العقول

تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وعضو مجلس دبي تنطلق يومي 16-17 نوفمبر الجاري، فعاليات مبادرة «ابتكارات للبشرية» بسلسلة برامج وأنشطة تدعم تحقيق أثر اجتماعي وبيئي إيجابي، بمشاركة مجموعة كبيرة من المواهب الاستثنائية من طلبة الجامعات في جميع تخصصات العلوم والتقنية والتصميم من مختلف أنحاء العالم.
يشارك طلبة الجامعات من مناطق متفرقة من العالم بابتكاراتهم الحاصلة على حقوق الملكية الفكرية من خلال 100 مشروع في واحدٍ من أكثر التجمعات الإبداعية تنوعاً بهدف حشد الأفكار والمشاريع والتقنيات الرائدة لمعالجة أبرز التحديات التي يواجهها العالم، فيما تسهم المبادرة في تحفيز التغيير الإيجابي من خلال الاستفادة بقدرة الأوساط الأكاديمية والشراكات المتخصصة على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع نافعة، حيث يتوافق الحدث مع روح المبادرة التي تتميز بها دبي، وتحضيرات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر «COP-28» في العام 2023. وتُعدُّ مبادرة «ابتكارات للبشرية» النسخة المطوّرة من «معرض الخريجين العالمي» الذي ركّز عبر دوراته المتعاقبة على التصميم، لتصبح المبادرة منصة متعددة التخصصات تهتم بالتطبيق العملي للأفكار المبدعة، برعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ومجموعة «أ.ر.م القابضة».
وتشمل فعاليات المبادرة احتفالاً للتميز الأكاديمي في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) يضم معرضاً للحلول المقترحة ومنصة تجمع الأطراف الفاعلة ضمن برنامج الأثر العالمي. وتُمنح جوائز التميز الأكاديمي بقيمة 100 ألف دولار لأفضل المشاريع في مجالات البيئة والصحة والمجتمع وحلول الشركات كجزء من برنامج «جوائز ابتكارات للبشرية».
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «إن مركز دبي المالي العالمي ملتزم بتطوير الاقتصاد الجديد، وقيادة مستقبل القطاع المالي، بما في ذلك توجيه زخم المبادرات التي ترعى الابتكار والاستدامة. باعتباره المركز الأول لريادة الأعمال في المنطقة. تعد شراكة مركز دبي المالي العالمي مع مبادرة «ابتكارات للبشرية» خطوة مهمة نحو تمكين المواهب العالمية من تطوير ابتكارات مؤثرة انطلاقًا من دبي، كما يؤكد مركز دبي المالي العالمي التزامه الحقيقي بدعم الابتكار في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والنمو المدفوع بها.

لطيفة بنت محمد بن راشد
دبي
الإمارات
لطيفة بنت محمد
آخر الأخبار
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
عربي ودولي
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
اليوم 02:01
وقفة احتجاجية لأنصار «التيار الصدري» أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد (أرشيفية)
عربي ودولي
القضاء العراقي يطالب بتغيير «نظام الحكم»
اليوم 01:59
آموس هوكشتاين
عربي ودولي
المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لـ«الاتحاد»: الإمارات والولايات المتحدة تنشران السلام وتجمعهما روابط استثنائية
اليوم 01:57
أرشيفية
عربي ودولي
تونس.. التحقيق مع الغنوشي مجدداً في قضية تبييض أموال
اليوم 01:56
الطائرة المفخخة التي أطلقتها الميليشيات الإرهابية تجاه مخيم للنازحين في مأرب (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن يحذر من تبعات هجمات «الحوثي» على الوضع الإنساني
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©