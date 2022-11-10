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273  خريجاً من كليات التقنية العليا في دبي

273  خريجاً من كليات التقنية العليا في دبي
11 نوفمبر 2022 01:33

أبوظبي (وام)

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شهد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، أمس، حفل تخريج طلاب كليات التقنية العليا في دبي، والبالغ عددهم 273 خريجاً من دفعة «رهان المستقبل» للعام 2022.
وأقيم الحفل في مسرح الكليات بدبي بحضور الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور أيوب كاظم مدير كليات التقنية بدبي، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الخريجين.
واستهل الحفل بكلمة باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا، تقدم خلالها الدكتور فيصل العيان بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، لدعمها الدائم للكليات على مدار 34 عاماً، مما مكّنها من أداء دورها بنجاح ورفدها سوق العمل بنحو 70 ألف خريج وخريجة من الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة.
وقال: إن الكليات تنطلق نحو مرحلة جديدة تسعى خلالها لتأكيد حضورها وتميزها ومرونتها في التعامل بنجاح مع متطلبات ومتغيرات كل مرحلة.
وهنأ الدكتور العيان الخريجين وأولياء أمورهم، مثمناً دور أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في الوصول بالطلبة إلى النجاح والتميز، ومعلناً باسم مجلس الأمناء عن تخريج (273) خريجاً من كليات التقنية العليا في دبي، والذين يمثلون جزءاً من دفعة «رهان المستقبل» من خريجي وخريجات العام 2022 والبالغ عددهم جميعاً 3344 خريجاً وخريجة. وعبر الخريج عبدالعزيز عبدالله المرزوقي باسم زملائه عن سعادتهم بوصولهم إلى منصة التخريج بعد سنوات من الجهد والعمل حرصاً على التفوق العلمي.
كما أدى الخريجون قسم الولاء الذي تعهدوا فيه بالولاء والإخلاص للقيادة والوطن، والعمل الجاد لرفعة بلادهم وتقدمها. وقام معالي الدكتور عبدالرحمن العور يرافقه الدكتور فيصل العيان، بتكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التخرج والتقاط الصورة التذكارية معهم.

كليات التقنية العليا
دبي
الإمارات
عبدالرحمن العور
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