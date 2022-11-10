الجمعة 11 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

خليفة بن طحنون يواصل زياراته لأسر شهداء الوطن في إمارتي الشارقة وعجمان

خليفة بن طحنون يواصل زياراته لأسر شهداء الوطن في إمارتي الشارقة وعجمان
10 نوفمبر 2022 15:06

واصل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء سلسلة زياراته لأسر وذوي الشهداء في إمارات الدولة في إطار حملة "تواصل" التي ينظمها مكتب شؤون أسر الشهداء سنوياً، حيث شملت جولة اليوم عدداً من أسر وذوي الشهداء في إمارتي الشارقة وعجمان.

والتقى الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان خلال الزيارات عدداً من ذوي الشهداء وأفراد أسرهم، ونقل لهم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وكان الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان قد زار منازل أسر كل من الشهداء مبارك النعيمي وخليفة الغفلي وسعيد شودري وعبدالله سالم النعيمي في إمارة عجمان وأسر الشهداء جمعة جوهر الحمادي وجاسم الحمادي وأحمد لنقاوي في إمارة الشارقة.

وتأتي سلسلة الزيارات الدورية هذه في إطار حرص مكتب شؤون أسر الشهداء على التواصل الدائم مع أسر وذوي شهداء الوطن في مختلف أرجاء الدولة والوقوف على احتياجاتهم وظروفهم وأحوالهم في مختلف المجالات.

يشار إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء حريص على متابعة احتياجات أسر الشهداء وتمكينها من مواجهة التحديات التي قد تواجهها.

أخبار ذات صلة
ولي عهد الشارقة يعزي في وفاة إبراهيم الكوس
غذاء الروح.. آلة لبيع الكتب تجذب زوار «الشارقة للكتاب»
المصدر: وام
خليفة بن طحنون
الشارقة
عجمان
آخر الأخبار
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
عربي ودولي
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
اليوم 02:01
وقفة احتجاجية لأنصار «التيار الصدري» أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد (أرشيفية)
عربي ودولي
القضاء العراقي يطالب بتغيير «نظام الحكم»
اليوم 01:59
آموس هوكشتاين
عربي ودولي
المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لـ«الاتحاد»: الإمارات والولايات المتحدة تنشران السلام وتجمعهما روابط استثنائية
اليوم 01:57
أرشيفية
عربي ودولي
تونس.. التحقيق مع الغنوشي مجدداً في قضية تبييض أموال
اليوم 01:56
الطائرة المفخخة التي أطلقتها الميليشيات الإرهابية تجاه مخيم للنازحين في مأرب (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن يحذر من تبعات هجمات «الحوثي» على الوضع الإنساني
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©