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شرطة عجمان تعلن تخفيض مخالفات المرور بنسبة 50%

شرطة عجمان تعلن تخفيض مخالفات المرور بنسبة 50%
10 نوفمبر 2022 14:41

بناءً على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أعلنت القيادةالعامة لشرطة عجمان عن قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50٪ ابتداء من21/11/2022 حتى 1/6/2023.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أن قرار التخفيض ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل تاريخ 11/11/2022 ، مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية المسجلة باستثناء المخالفات المشددة، تحقيقا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطرق، وذلك ضمن جهود شرطةعجمان لإسعاد جميع المتعاملين وللتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والقاطنين بالإمارة.

وأوضح اللواء الشيخ سلطان النعيمي أن المخالفات المشددة المستثناة من قرار التخفيض هي مخالفة قيادة المركبة الخفيفة أوالثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، ومخالفة قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز، ومخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كم في الساعة، ومخالفة إحداث تغيرات في المركبة بدون ترخيص، ومخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع إلغاء الحجز فقط للمركبات الخفيفة والدراجات الآلية.

ودعا جميع أصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار في سداد المخالفات المتراكمة، والامتثال لقواعد المرورلضمان السلامة المرورية، مشيرا إلى أن قرار الخصم جاء بهدف مراعاة ظروف الأفراداجتماعياً واقتصادياً والتخفيف عليهم، وحرصاً من شرطة عجمان على تعزيز استمراريةالتنمية وتسخير السبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين وإنجاز أعمالهم دون تعطيل مصالحهم،متمنيا السلامة للجميع.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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