نهيان بن مبارك يطلق مبادرة "تحدي تصميم التطبيقات iOS" لطلاب الدولة
نهيان بن مبارك
10 نوفمبر 2022 14:21
أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن في المجمع الثقافي في أبوظبي أمس مبادرة "تحدي تصميم التطبيقات بنظام ios " التي ينظمها صندوق الوطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.
حضر الإطلاق مسؤولو وزارة التربية والتعليم والتقنية العليا ونخبة من أخصائي التعليم في أبل، وعدد من رجال الأعمال، إضافة إلى 100 مُعلم ومدير مدرسة من قطاعات التعليم الخاص، ومدارس جيمس، ومدارس الدار، ودائرة التعليم والمعرفة في أبو ظبي، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، و20 شخصية قيادية من ممثلي شركات البرمجة في القطاع الخاص.
وقال ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن إن هذا الاحتفال الكبير مخصص لإطلاق مبادرة "تحدي تصميم التطبيقات بنظام ios " التي يتبناها الصندوق وتحظى برعاية ومتابعة كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك، وهي مبادرة تتعلق بطلبة المدارس، وتم تخصيص جلسة اليوم للمعلمين باعتبارها جلسة تعريفية تتناول شرحا عاما حول "تحدي تصميم التطبيقات بنظام iOS"، وأهداف هذا التحدي وآلية التنفيذ وكيفية انضمام الطلاب من الحلقة الثالثة من مدارس الدولة كافة، سواء بشكل فردي أو مجموعات لتصميم نموذج أولي لتطبيق يهدف الى تعزيز التسامح من خلال التكنولوجيا.
وأكد أن الجلسة قدمت تدريبا متقدما وتطويرًا مهنيًا مجانيًا للمعلمين المشاركين فيها من قبل خبراء و متخصصين في التعليم الاحترافي من مؤسسة أبل العالمية Apple إضافة إلى تقديم بيانات ومعلومات قيمة حول التحدي، مشيرا إلى أن الجلسة كان هدفها تدريب المعلمين على دورهم في تقديم الدعم للطلبة المشاركين في التحدي، وتنظيم فعاليات وبرامج تدريبية لهم.
وقال إن مبادرة "تحدي تصميم التطبيقات iOS " تستهدف طلاب المدارس بشكل أساسي، حيث توفر لهم ورش تدريب ومواد تعليمية عبر الإنترنت تمكنهم من التنافس في تصميم التطبيقات الإلكترونية في مجال نظام iOS التابع لشركة Apple، وبعد فترة من التعليم والتدريب، يقدم المشاركون تصميماتهم للجنة من خبراء أبل، لتقوم بدورها باختيار 200 متسابق ضمن هذا التحدي.
وأضاف : “ اليوم تم إطلاق المبادرة وسيستمر قبول تسجيل الأسماء حتى نهاية ديسمبر المقبل، ثم تبدأ برامج التدريب بالتعاون بين مؤسسة أبل العالمية، والصندوق ومعلمي المدارس حتى نهاية مارس من العام المقبل حيث يتم اختبار المشاركين كافة لاختيار أفضل 200 مبرمج منهم ليتم تبني موهبتهم من خلال صندوق الوطن لصقل قدراتهم وإعدادهم للمستقبل، كمبرمجين محترفين ”.
وأوضح أن هذه المبادرة التي يطلقها صندوق الوطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ،دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، تركز على بناء قدرات الطلاب وإعدادهم للتعرف على أسس البرمجة التطبيقية ios من خلال تمكينهم بالأدوات والخبرات اللازمة، وتنمية مهاراتهم وفق منهجية تناسب أعمارهم وتأهلهم لتصميم حلول مبتكرة للتحديات، بالاعتماد على قدراتهم وخيالهم الإبداعي، إضافة إلى تعزيز معرفتهم من خلال التواصل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مؤسسة أبل العالمية، وتستهدف المبادرة استقطاب نحو 10000 طالب – بحد أقصى - من مختلف مدارس الدولة إضافة إلى من يرغب من طلبة الجامعات، مع إتاحة الفرصة للطلبة كافة للمشاركة وفق أسبقية التسجيل.
وأكد القرقاوي أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات صندوق الوطن التي وجه بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق، والتي تركز على دعم وتعزيز الإبداع والابتكار لدى أبناء دولة الإمارات، سواء في مجالات التقنيات الحديثة، أو العلوم المتقدمة، وأيضا الإبداعات الثقافية والمعرفية، علما بأن صندوق الوطن يقدم مجموعة من المبادرات الحيوية في ثلاثة قطاعات رئيسية هي تعزيز قدرات شباب الوطن وتأهيلهم للقطاع الخاص، وتعزيز الإبداع والابتكار، وتعزيز الهوية الوطنية.
وعن رحلة الطلبة مع هذا التحدي .. أوضح أنها تبدأ بتعريفهم بمعاني التسامح وتعريفاته المختلفة، ثم تعريفهم بمفاتيح الشخصية المتسامحة، من خلال نماذج وأمثلة وقصص واقعية، وبعد ذلك يبدأ عملهم على تطوير النماذج وتصميمها وفقا لنظام ios، ثم يتم تطوير هذه النماذج وفق أفكار ورؤية كل المشاركين والتي تقدم " تطبيقا رقميا ذي تأثير مجتمعي"، بعدها تبدأ مرحلة التقييم والاختيار والتي يقوم عليها الخبراء والمتخصصون، ثم يتم اختيار أفضل 200 منهم للانتقال بهم إلى المرحلة التالية للحصول على تدريب أكثر تخصصية كي يكونوا مبرمجين محترفين يفخرون بأنفسهم وتفخر بهم الإمارات.