خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات النسخة الأولى من مهرجان بايك أبوظبي

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اليوم، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان بايك أبوظبي الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، على كورنيش أبوظبي في الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر الجاري.

والتقى سموّه، خلال زيارته لفعاليات هذا الحدث العالمي، ديفيد لابارتيان، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، كما حضر جانباً من المنافسات التأهيلية للدورة الخامسة لبطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، والتي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وتشمل ثلاثة سباقات رئيسية، وهي «بي ام اكس للأسلوب الحر» (التي أصبحت رياضة أولمبية منذ أولمبياد طوكيو 2020) و«بي إم إكس فلاتلاند» و«سباق دراجات الحواجز».

رافق سموه خلال الزيارة كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي. وتستمر فعاليات مهرجان بايك أبوظبي على مدار أسبوع، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وتستقطب 300 من أبرز الرياضيين العالميين وأفضل دراجي المناطق الحضرية حول العالم، للمنافسة في سباقات بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية.

يشهد المهرجان، السبت المقبل، تنظيم النسخة الأولى من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» المجتمعي، على مسار بطول 150 كم يربط بين نقطة الانطلاق من بوابة الشرق مول في أبوظبي إلى نقطة الوصول في مسار الدراجات الهوائية بمدينة العين، حيث يتنافس أكثر من 500 متسابق من هواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية من كلا الجنسين على جوائز تصل قيمتها إلى مليوني درهم.

وتُعد هذه الفعالية الرياضية أحدث مبادرة لمنصة «بايك أبوظبي» التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في نوفمبر 2021، لدعم طموح الإمارة بأن تصبح وجهة رائدة في احتضان فعاليات عالمية في رياضة الدراجات الهوائية. وحققت هذه المبادرة العديد من الإنجازات، شملت تطوير وتعزيز البنية التحتية لهذه الرياضة، بما في ذلك توسيع نطاق شبكة مسارات الدراجات الهوائية في الإمارة من 300 كم ليصبح طولها أكثر من 1000 كم، بالإضافة إلى تطوير «أبوظبي لوب»، مسار الدراجات المتصل بطول 109 كم، والذي يربط أبرز الوجهات الرئيسية في المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات التنقل وتدفع أفراد المجتمع إلى تبني أسلوب حياة صحي باستعمال حلول آمنة ومستدامة.

ويأتي إطلاق منصة «بايك أبوظبي» بعد حصول الإمارة على شعار مدينة الدراجات الهوائية من الاتحاد الدولي للدراجات، الهيئة العالمية المنظمة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، عام 2021، لتصبح بذلك العاصمة أبوظبي أول مدينة آسيوية تحظى بهذا اللقب المرموق، تقديراً لجهودها في تطوير بنية تحتية عالمية المواصفات تضم مرافق رياضية ومجتمعية وفق أفضل المعايير.

وتستضيف أبوظبي مجدداً بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية في نسخة عام 2024، وبطولة جران فوندو العالمية في دورة عام 2028. وفي وقت سابق، تم افتتاح نادي أبوظبي للدراجات الهوائية الذي يُعد مركزاً متكاملاً لرياضة ركوب الدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات، في إطار استراتيجية النادي الهادفة إلى توسيع نطاق انتشار هذه الرياضة في أبوظبي واستقطاب المهتمين بها من جميع الفئات العمرية، إضافة إلى الحرص على توفير الاحتياجات المطلوبة لممارستها في ظروف آمنة. وشهدت جزيرة الحديريات افتتاح فرع لشركة «ولفيز»، إحدى الشركات الرائدة في الدولة في توفير الدراجات الهوائية ومستلزماتها، كما تشمل خطط مبادرة منصة «بايك أبوظبي» إنشاء «فيلودروم الحديريات»، صالة لسباقات الدراجات الهوائية تتسع لقرابة 3500 متفرج، بمساحة إجمالية تصل إلى 12 ألف متر مربع، ما يتيح المزيد من فرص استضافة بطولات محلية وإقليمية ودولية وفقاً لأرقى وأفضل المعايير الرياضية على مستوى العالم، وتعزيزاً لمكانة جزيرة الحديريات بصفتها وجهة رائدة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية في أبوظبي. وكانت مجموعة «كولناجو»، العلامة الرائدة عالمياً للدراجات الهوائية والراعي الرسمي لفريق الإمارات، وفريق «القابضة» (ADQ)، قد أعلنت توسيع حضورها في المنطقة بإطلاق أول متجر رسمي لها في أبوظبي في جزيرة الحديريات.