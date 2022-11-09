سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات للاجتماع الـ39 لوزراء داخلية «دول التعاون»

الرياض(وام)

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع التاسع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انعقد أمس في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف لتعزيز أمن وأمان دول مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على أمنه واستقراره، والارتقاء بمسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول المجلس.

وكان في استقبال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لدى وصوله لمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي، ومعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي في «تويتر» أمس: «أشكر أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة على حسن استضافة الاجتماع الـ39 لوزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي. استعرضنا فيه جهود التعاون وناقشنا الرؤى المستقبلية لتعزيز أمن دول الخليج سعياً لتحقيق طموحات قياداتنا حفظهم الله».

ضم وفد الإمارات اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، والعميد الدكتور راشد الخضر مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط.