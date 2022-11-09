«الهلال الأحمر» يدعم مشروع المسؤولية المجتمعية «أنتم جنتنا»
شعار الهلال الأحمر الإماراتي
10 نوفمبر 2022 01:18
استلمت إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مساهمة من الهلال الأحمر الإماراتي دعما لمشروع «أنتم جنتنا»، بدورته الـ 8 والمدرج كأحد مشاريع المسؤولية المجتمعية المتعلقة بتقديم الدعم والرعاية والإدماج لكبار المواطنين، والذي ينظمه سنويا مركز خدمات كبار السن بالتعاون مع إدارة التلاحم الاجتماعي.
يستهدف مشروع «أنتم جنتنا» هذا العام 2000 من كبار المواطنين من دور رعاية المسنين ونادي الأصالة ومركز خدمات كبار السن وجميعهم يتبعون دائرة الخدمات الاجتماعية.
تسلمت حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي، شيك المساهمة في مقر إدارة التلاحم المجتمعي، معبرة عن شكرها الكبير لهذا الدعم الذي سيسهم في توفير الدعم الصحي، والنفسي، والاجتماعي لكبار المواطنين من الآباء والأمهات المستفيدين من خدمات الدائرة، داعية كافة المؤسسات والجهات إلى المساهمة لصالح كبار المواطنين.
يهدف مشروع «أنتم جنتنا» إلى تفعيل الدور الاجتماعي لكبار المواطنين في رفد الثقافة المجتمعية بما يجعلهم يشعرون بقيمتهم ومساهمتهم وانتمائهم إلى مجتمعهم، ودمجهم مجتمعيا وشغل أوقات فراغهم بما يضمن لهم الحركة التي تعزز صحتهم، وإخراجهم من العزلة وإشراكهم في المناسبات والفعاليات المجتمعية، وتفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات الحكومية والخاصة في مشاريع المسؤولية المجتمعية التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز ثقافة العمل الإنساني وتنويع اتجاهات البر والإحسان للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة والعامة.