اليوم.. اختتام فعاليات «جلمود 3»

أبوظبي (وام)

أكدت اللجنة العليا المعنية بالإعداد للتمرين البحريني الإماراتي المشترك لمكافحة الإرهاب «جلمود3» أنه سيتم اليوم الخميس، اختتام فعاليات التمرين، بمشاركة وحدات من قواتنا المسلحة وقوات من الحرس الملكي البحريني.

وأشادت اللجنة العليا بحرص البلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون العسكري، من خلال تنفيذ التمارين المشتركة المعنية بإدارة أزمة مكافحة الإرهاب، والعمل على تبادل الخبرات، ليتسنى القيام بالواجبات المطلوبة لمكافحة الإرهاب، موضحة أن التمرين والذي ينطلق من وحدة العقيدة العسكرية والمفاهيم والإجراءات المشتركة بين حرس الرئاسة بالقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والحرس الملكي بقوة دفاع البحرين الشقيقة، سيسهم ولاشك في تعزيز الأداء القتالي والقدرات العسكرية لمكافحة الإرهاب.

وأشارت اللجنة العليا إلى أنها كانت قد عقدت، خلال الفترة الماضية، العديد من الاجتماعات التنسيقية، في إطار التحضير للتمرين، واستكمال مراحله بأعلى درجات الكفاءة والدقة، وفق سيناريوهات واقعية وفرضيات تمت دراستها بالعناية اللازمة.