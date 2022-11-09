الخميس 10 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اليوم.. اختتام فعاليات «جلمود 3»

جانب من فعاليات التمرين (الصور من وام)
10 نوفمبر 2022 01:27

أبوظبي (وام)

أكدت اللجنة العليا المعنية بالإعداد للتمرين البحريني الإماراتي المشترك لمكافحة الإرهاب «جلمود3» أنه سيتم اليوم الخميس، اختتام فعاليات التمرين، بمشاركة وحدات من قواتنا المسلحة وقوات من الحرس الملكي البحريني.

أخبار ذات صلة
رئيس أوزبكستان يشيد بقيادة العصيمي لـ «البارالمبية الآسيوية»
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد العراقي

وأشادت اللجنة العليا بحرص البلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون العسكري، من خلال تنفيذ التمارين المشتركة المعنية بإدارة أزمة مكافحة الإرهاب، والعمل على تبادل الخبرات، ليتسنى القيام بالواجبات المطلوبة لمكافحة الإرهاب، موضحة أن التمرين والذي ينطلق من وحدة العقيدة العسكرية والمفاهيم والإجراءات المشتركة بين حرس الرئاسة بالقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والحرس الملكي بقوة دفاع البحرين الشقيقة، سيسهم ولاشك في تعزيز الأداء القتالي والقدرات العسكرية لمكافحة الإرهاب.

وأشارت اللجنة العليا إلى أنها كانت قد عقدت، خلال الفترة الماضية، العديد من الاجتماعات التنسيقية، في إطار التحضير للتمرين، واستكمال مراحله بأعلى درجات الكفاءة والدقة، وفق سيناريوهات واقعية وفرضيات تمت دراستها بالعناية اللازمة.

الإمارات
البحرين
الإرهاب
القوات المسلحة
آخر الأخبار
شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في موسمه السادس
الإمارات
شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في موسمه السادس
اليوم 13:36
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
الرياضي
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
اليوم 13:30
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
الاقتصادي
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
اليوم 12:54
الطلياني لـ «الاتحاد»: جولة «تغيير المراكز» في «القمة» و«القاع»
الرياضي
الطلياني لـ «الاتحاد»: جولة «تغيير المراكز» في «القمة» و«القاع»
اليوم 12:51
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد يشهد حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي في موسمه السادس
اليوم 12:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©