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الإمارات

«الإمارات للخدمات الصحية» تحتفي باليوم العالمي للأشعة

جانب من الفعالية (من المصدر)
10 نوفمبر 2022 01:26

دبي (الاتحاد)

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 نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعالية بمناسبة اليوم العالمي للأشعة الذي يصادف الثامن من نوفمبر من كل عام؛ بهدف تسليط الضّوء على هذه المهنة، والدّور الكبير الذي يقوم به العاملون فيها، بالإضافة إلى لفت النظر إلى المعايير التعليمية المهمّة التي يتوجّب الإلمام بها في مجال الأشعة.
ويأتي تنظيم الفعالية في إطار الحرص على إبراز مكانة المتخصصين في مجال الأشعة من أطباء الأشعة وفنيي التصوير الطبي والفيزياء الطبية، ودورهم المحوري في الكشف عن الأمراض ومواجهتها، بالإضافة إلى مكانة هذا العمل ضمن منظومة الخدمات التي توفرها كافة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة.. وحضر الفعالية المدير العام الدكتور يوسف محمد السركال، والدكتورة أمينة الجسمي مدير إدارة الأشعة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.تقدمت الدكتورة أمينة الجسمي بالشكر الجزيل لجميع العاملين في مجال خدمات الأشعة بهذه المناسبة، مشيرة إلى دورهم في توفير أعلى معايير خدمات الأشعة ضمن أفضل الممارسات العالمية، مؤكدة أن علم الأشعة أحد ركائز الخدمات الصحية، كالأشعة السينية وصور الرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية التي تتيح اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بالتشخيص وبالتالي العلاج.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
اليوم العالمي للأشعة
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