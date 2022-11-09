عبدالله بن زايد: «أبوظبي للسلم» منارة عالمية لنشر قيم التسامح

إبراهيم سليم، ووام (أبوظبي)

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، جانباً من أعمال الملتقى السنوي التاسع لمنتدى أبوظبي للسلم الذي يعقد في أبوظبي تحت عنوان «عولمة الحرب وعالمية السلام: المقتضيات والشراكات».

وقد حضر سموه الجلسة الرئيسة التي عقدت في اليوم الثاني للملتقى، وجاءت في إطار الاحتفاء بجائزة الإمام الحسن بن علي للسلم الدولية لعام 2022، وتحدث فيها معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، ورئيس منتدى أبوظبي للسلم.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة، أن منتدى أبوظبي للسلم بات اليوم منارة عالمية بارزة لنشر قيم ومفاهيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية. ورحب سموه بالمشاركين في أعمال الملتقى، مشيداً بالرؤى والأفكار المبتكرة التي يطرحونها والتي تتسق مع المشروع الإنساني الخلاق للمنتدى الذي يعمل على تعزيز قيم السلم العالمي وترسيخ مبادئ الأخوة والتضامن الإنساني، وتوسيع الشراكات وعقد التحالفات مع محبي وصناع السلام في العالم أجمع.

وكان منتدى أبوظبي للسلم قد أعلن مؤخراً عن فوز فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا بجائزة الإمام الحسن بن علي للسلم الدولية لعام 2022 التي يقدمها المنتدى برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وتكرم الجائزة أصحاب المبادرات العملية والأعمال العلمية في صناعة ثقافة السلم وتأصيل قيمتها في المجتمعات المسلمة من القادة والعلماء والمفكرين. فيما يشارك في أعمال الملتقى التاسع للمنتدى الذي يختتم أعماله غداً في أبوظبي، نخبة واسعة من صناع القرار والقادة الدينيين من جميع أنحاء العالم، من وزراء وممثلي منظمات أممية وهيئات حكومية، ومفكرينَ وشخصياتٍ أكاديمية، ومسؤولي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في حقل السلم والتسامح.

ويتناول الملتقى التاسع بشكل خاص إمكانات وتحديات التعاون والشراكة الدولية، من أجل تعزيز، وترسيخ قيم السلم العالمي، وبناء عالم أفضل لجميع البشر، ويتيح الفرصة لتبادل الآراء والخبرات بين الفاعلين في حقل السلم والتسامح، من أجل نشر قيم السلم والتعايش والتضامن حول العالم. ويعمل المنتدى، منذ انطلاقته الأولى عام 2014، على نشر قيم السلم والتسامح من خلال تأصيل وتوصيل مفاهيم السلم في المجتمعات الإنسانية، وتفنيد دعاوى التطرف والكراهية.

وتواصلت، أمس، فعاليات «منتدى أبوظبي للسلم» في ملتقاه السنوي التاسع لليوم الثاني على التوالي، حيث تم عقد 5 و3 ورش عمل ضمت نخبة من القادة الدينيين، والمسؤولين، وسط حضور دولي بارز، بينما شملت المحاور مقاربات «عولمة الحرب وعالمية السلام.. الشراكات والمقتضيات».

وشهدت الفعاليات عقد محاضرات، حول «أزمة النظام العالمي والتحديات الأمنية الجديدة»، و«التحديات الحيوية للسلم العالمي» و«ضرورة الشراكات لتحقيق السلم العالمي»، و«القيادات الدينية والروحية والسلم العالمي»، و«المرأة ومقتضيات السلم العالمي».

وأكد معالي السيد الحاج كارامو جاورا وزير الشؤون الدينية في جمهورية غينيا، في الجلسة الافتتاحية، أن دورة الملتقى الحالية تأتي في وقت دقيق تشهد فيه مناطق عدة حروب وتحديات يمتد تأثيرها إلى العالم، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي هو دين سلام وتعاون وإخاء، وأن مفردة (السلام) ذكرت مرات عدة في القرآن دلالة على قدسيتها.

وقال: إن منتدى أبوظبي للسلم يمثل سانحة مهمة لطرح الأفكار واقتراح الحلول لنجعل من السلام هماً عالمياً، مشيراً إلى تجربة غينيا محلية في إرساء مقومات السلام، حيث شكلت الحكومة لجنة للتنسيق بين دول المنطقة في قضايا السلم ومكافحة الأشكال المتعددة للتطرف.

وقال: «نحن ننادي بالتعاون بين شعوب العالم للتركيز على السلام وبحضورنا لهذه الدورة نود أن نؤكد أن غينيا ستنصت باهتمام لتوصيات هذا الملتقى، ونود أن تكون التوصيات متاحة لصناع القرار في العالم».

وترأس معالي شاهد مالك وزير العدل البريطاني سابقاً، جلسة «أزمة النظام العالمي والتحديات الأمنية الجدية»، فيما تحدث اللورد عن الدور المؤثر الذي تلعبه الديانات في تقليل وطأة النزاعات، مشيراً إلى أن البرامج، مثل منتدى أبوظبي للسلم تنهض لتواجه، مثل تلك النزاعات وتؤسس لبناء التسامح والاحترام والتعايش بين الشعوب.

من جانبه، قال المفكر اللبناني عبد الوهاب بدر خان «السلام ليس موضوعاً يومياً في الإعلام فالصحافة مشغولة بالحرب، عندما تكون الحروب على مستوى كبير كالذي في أوكرانيا لا يكون هناك ذكر للسلام، وبالتالي مثل هذا الملتقى مهم ولا بد من الإصرار عليه. وكل مراقب سياسي يجب أن يربي مثل هذه الثقافة، وأن يدعم تعميمها أكثر لا لتنحصر على مستوى المجتمعات، بل لتشمل الدول أيضاً. لمسنا كابوس الإرهاب منذ سنوات قليلة، وقد حوربت «داعش» دولياً، ولكن ما الذي يمكن القيام به حين «تتطرف دولة»، كيف يمكن مواجهتها؟ هل تتم مواجهتها عبر مؤسسات السلام والأمن الدولية؟».

وطرح أداما ديانغ في كلمته خطط عمل ممكنة لإرساء السلام، لا سيما عبر هذا المنتدى الذي ساهم على مدى تسع سنوات في جعل السعي إلى السلام سعياً للإنسانية جمعاء، وأشار المتحدث إلى أن أخطر ما يهدد الإنسانية ليس هو «صراع الحضارات بل صراع الجهالات»، داعياً التعاون بشكل جذري، وإيجاد مقاربة واقعية، فالعالم لا تنقصه الموارد والإمكانات ما ينقصه هو الإرادة السياسية، يقول ديانغ، ويضيف «الإنسانية فشلت في الارتقاء إلى مستوى الوعد الذي وضع في ميثاق الأمم المتحدة».

كما شهد المنتدى «ورشة المرأة ومقتضيات السلم العالمي» التي أدارتها كريمة مطر المزروعي مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وشارك فيها: عقيلة أحمد، عضو فريق العمل الحكومي الشامل المعني بمناهضة الكراهية الموجهة إلى المسلمين «المملكة المتحدة»، وإليزابيث هاريس سوكزينكو، مديرة مبادرات أبراهام، مستشار حوار الأديان، مجلس النواب لليهود البريطانيين، مستشارة منتدى أبوظبي للسلم، المملكة المتحدة، والدكتور رحيمة عبد العليم، خبيرة في الشراكات والسلام، أميركا، والقس الدكتور ماي كانون، المدير التنفيذي للكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، أميركا، وأسماء كفتارو، عضو المجلس الاستشاري النسائي للموفد الأممي، سوريا، والدكتور فاطمة الدهماني، أستاذ مساعد بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

كما شهد المنتدى عقد ورشة حملت عنوان «النظام الدولي والتحديات الأمنية الجديدة»، أدارها الدكتور علي عبدالله الأحمد دبلوماسي إماراتي وسفير سابق، وشارك فيها معالي نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالإنابة - «الإمارات العربية المتحدة»، سعادة نوكس تايمز، خبير زائر في معهد المشاركة العالمية «الولايات المتحدة الأميركية»، وأحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الإستراتيجية.

كذلك، عقدت «ورشة القيادات الدينية والروحية والسلم العالمي»، بإدارة الدكتور عبدالحميد عشاق منسق موسوعة السلم في الإسلام، «المغرب»، وشارك فيها نورالدين ليمو، مدير البحوث والتدريب في معهد الدعوة بنيجيريا، «نيجيريا»، وفضيلة الدكتور رضوان السيد عضو مجلس أمناء منتدى أبوظبي للسلم، عميد الدراسات العليا بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور روفين فايرستون- أستاذ كرسي ريغنشتاين في اليهودية والإسلام في العصور الوسطى في كلية الاتحاد العبري - المعهد اليهودي للدين، أميركا، والشيخ غاندي مكارم - قاضي طائفة الموحدين الدروز، لبنان.

جهود الإمارات

أكد معالي جائي أحمد شانفي وزير العدل والشؤون الإسلامية بجزر القمر، أهمية المشاركة في جهود تعزيز السلم العالمي التي تنهض بها الإمارات، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبضوء مبادرات منتدى أبوظبي للسلم، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي». وقال إن السلام العالمي هو تجسيد لروح الإسلام الرحمانية، وهو الأساس في النماء والرخاء وازدهار العمران.

توصيات لتحقيق الأمن الثقافي

قدم الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، عدداً من التوصيات من أجل تحقيق الأمن الثقافي العالمي ومواكبة التحولات الرقمية، أبرزها تقوية البنية الثقافية الرقمية، وإنشاء المؤسسات الثقافية الرقمية وتعزيز أنشطتها، ووضع التشريعات الملائمة لاستدامة النشاط الثقافي الرقمي، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتقديم الدعم العمومي الملائم لمساعدة المؤسسات الثقافية والمبدعين على الاستمرار في إنتاج المحتويات الثقافية المتنوعة على مختلف الوسائط الرقمية.

جاء ذلك في ورقة العمل حول «الأمن الثقافي العالمي والتحولات الرقمية»، التي قدمها أمام منتدى أبوظبي للسلم.