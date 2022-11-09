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سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح المعرض السنوي «إياستا»

سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح المعرض السنوي «إياستا»
10 نوفمبر 2022 01:26

الشارقة (وام)

 افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، المعرض السنوي «إياستا 2022» المقام في المبنى الرئيسي بالجامعة.

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وتجول سموه في المعرض الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للتعرف على الثقافات الأخرى والانخراط في بيئة الحياة العملية، من خلال التدريب العملي في العديد من المؤسسات والشركات الخاصة والمراكز البحثية داخل الدولة وخارجها، مطلعاً سموه على تجارب الطلبة المشاركين، حيث استعرضوا رحلاتهم وثقافات 26 دولة منها سويسرا وإيطاليا والمغرب واليونان وفرنسا ورومانيا والسويد والأردن ومصر. وشهد سمو رئيس جامعة الشارقة عرض تجارب 54 من الطلبة الذين استضافتهم جامعة الشارقة للتدريب في مجال البحث العلمي.

 

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
جامعة الشارقة
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