«التثقيف الصحي» بالشارقة تشارك في اجتماع الطاولة المستديرة لـ«التحالف الصحي»

الشارقة (الاتحاد)

استعرضت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، خلال مشاركتها في اجتماع الطاولة المستديرة للتحالف العالمي لأماكن العمل الصحية، أهم البرامج والمشاريع المبتكرة التي أطلقتها في إطار سعيها لتعزيز جودة حياة الموظفين، وأبرز خطط العمل والاستراتيجيات التي تعتمدها للمساهمة في ترسيخ واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الصحية العالمية في بيئات العمل، وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية للموظفين.. وجاءت مشاركة الإدارة، خلال الاجتماع الذي عقد على جانب فعاليات القمة العالمية العاشرة لمواقع العمل الصحية، والذي نظمه المركز العالمي للمؤسسات الصحية في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2022، ممثلة بشمسة العبدولي مدير شعبة الدعم المجتمعي في إدارة التثقيف الصحي، والتي قدمت، خلال الاجتماع، عرضاً لتفاصيل برنامج وازن خلال مرحلتيه الأولى والثانية، وأبرز الإنجازات التي حققها البرنامج خلال السنوات السابقة والذي شهد مشاركة 91 دائرة وجهة حكومية وشبه حكومية في الشارقة، واستهدف أكثر من 17000 موظف.

وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن مشاركة الإدارة في المنتدى العالمي للمؤسسات الصحية تأتي في إطار حرصها على تعزيز الجهود الدولية نحو الارتقاء بصحة الموظفين، والتعاون مع المؤسسات الصحية الإقليمية والعالمية؛ بهدف تبادل الخبرات والتجارب، والوقوف على آخر المستجدات العلمية على صعيد صناعة بيئة عمل مؤثرة ومتأثرة بأسس الحياة الصحية.