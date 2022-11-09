الخميس 10 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«التثقيف الصحي» بالشارقة تشارك في اجتماع الطاولة المستديرة لـ«التحالف الصحي»

«التثقيف الصحي» بالشارقة تشارك في اجتماع الطاولة المستديرة لـ«التحالف الصحي»
10 نوفمبر 2022 01:26

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الطلياني لـ «الاتحاد»: جولة «تغيير المراكز» في «القمة» و«القاع»
كُتّاب وروائيون: «مواقع التواصل الاجتماعي» تمثّل التحدي الأكبر للرواية

استعرضت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، خلال مشاركتها في اجتماع الطاولة المستديرة للتحالف العالمي لأماكن العمل الصحية، أهم البرامج والمشاريع المبتكرة التي أطلقتها في إطار سعيها لتعزيز جودة حياة الموظفين، وأبرز خطط العمل والاستراتيجيات التي تعتمدها للمساهمة في ترسيخ واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الصحية العالمية في بيئات العمل، وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية للموظفين.. وجاءت مشاركة الإدارة، خلال الاجتماع الذي عقد على جانب فعاليات القمة العالمية العاشرة لمواقع العمل الصحية، والذي نظمه المركز العالمي للمؤسسات الصحية في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2022، ممثلة بشمسة العبدولي مدير شعبة الدعم المجتمعي في إدارة التثقيف الصحي، والتي قدمت، خلال الاجتماع، عرضاً لتفاصيل برنامج وازن خلال مرحلتيه الأولى والثانية، وأبرز الإنجازات التي حققها البرنامج خلال السنوات السابقة والذي شهد مشاركة 91 دائرة وجهة حكومية وشبه حكومية في الشارقة، واستهدف أكثر من 17000 موظف.
وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن مشاركة الإدارة في المنتدى العالمي للمؤسسات الصحية تأتي في إطار حرصها على تعزيز الجهود الدولية نحو الارتقاء بصحة الموظفين، والتعاون مع المؤسسات الصحية الإقليمية والعالمية؛ بهدف تبادل الخبرات والتجارب، والوقوف على آخر المستجدات العلمية على صعيد صناعة بيئة عمل مؤثرة ومتأثرة بأسس الحياة الصحية.

التثقيف الصحي
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الشارقة
آخر الأخبار
محمد بن راشد يتوج أبطال تحدي القراءة العربي في موسمه السادس
الإمارات
شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في موسمه السادس
اليوم 13:36
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
الرياضي
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
اليوم 13:30
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
الاقتصادي
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
اليوم 12:54
الطلياني لـ «الاتحاد»: جولة «تغيير المراكز» في «القمة» و«القاع»
الرياضي
الطلياني لـ «الاتحاد»: جولة «تغيير المراكز» في «القمة» و«القاع»
اليوم 12:51
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد يشهد حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي في موسمه السادس
اليوم 12:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©