ديوان المحاسبة يشارك في مؤتمر للانتوساي بالبرازيل

أبوظبي (وام)

ترأس معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الرابعة والعشرين للكونغرس الدولي للأجهزة العليا الرقابة المالية والمحاسبة الذي تستضيفه البرازيل في مدينة ريو دي جانيرو خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري .

وتأتي مشاركة الديوان بصفته عضواً في المجلس التنفيذي للانتوساي، بالإضافة إلى رئاسته لعدد من اللجان المهنية المنبثقة عن مجموعات العمل الرئيسية للمنظمة.

وقال معالي حارب العميمي: إن دولة الإمارات ممثلة بديوان المحاسبة ستطلق أول دليل مهني ينظم أوجه التعاون بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد والذي يأتي ضمن مشروع تنفيذ إعلان أبوظبي الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر الدول لأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضاف معاليه: إن ديوان المحاسبة سينظم ورشتي عمل على هامش المؤتمر الأولى تعنى بمكافحة الفساد وبناء الثقة في مؤسسات القطاع الحكومي، والثانية تسلط الضوء على استخدامات تكنولوجيا المعلومات في الرقابة المالية.