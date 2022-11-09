عويضة المرر: «cop28» سيكتب قصة نجاح واقعية جديدة للإمارات

شرم الشيخ (وام)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف «cop28» العام المقبل ستكتب قصة نجاح واقعية جديدة للإمارات. وقال: إن موقف الإمارات مع البيئة موقف أصيل، حيث تربطنا بالبيئة أواصر قوية جداً، فالحفاظ على البيئة ليس شعارات ولكن تطبيقات فعلية، فالإمارات كانت وما زالت سباقة في الصدق بتنفيذ ما هو أفضل للبيئة. وأضاف: «الإمارات لديها مشاريع أثبتت جدارتها على أرض الواقع من استثمارات في الطاقة الشمسية والطاقة السلمية النووية في براكة، واستخراج الكربون من الجو وإدارة الطلب في الاستخدام الأمثل للطاقة، وهو ما سيسهم بصورة كبيرة في تقليل البصمة الكربونية».

وأفاد بأن مشاركة الإمارات في مؤتمر «cop27» الذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي، هي مشاركة ناجحة وكبيرة، لافتاً إلى أن استعدادات الدولة لاستضافة «cop28» ستكتب قصة نجاح في أرض الواقع، وسوف تشمل كثيراً من المشاريع الملموسة على أرض الواقع والأرقام التي تثبت مدى سعي الإمارات للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية، سواء الناتجة من الطاقة أو المواصلات أو الصناعة والتجارة.

وقال المرر: «في الإمارات والمنطقة، مصالحنا تتركز في السعي لإيجاد طاقة نظيفة، خاصة الطاقة الشمسية، وهو ما يصب في اقتصاد أفضل وأرخص لنا»، لافتاً إلى أن العمل يجرى على ثلاثة محاور رئيسية، هي إيجاد الطاقة المتصلة، وعدم الانقطاع للإمداد بأرخص التكاليف، وأقل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن المحاور الثلاثة تتماشى في مصلحة الاتجاه للحياد الكربوني الصفري الذي أعلنت عنه دولة الإمارات بحلول 2050، منوهاً بأن أبوظبي لديها خطط لعام 2035 ومشاريع تم الإعلان عنها في جناح الإمارات، ويجري تنفيذها للوصول إلى خفض الانبعاثات الكربونية من المياه والكهرباء بحلول 2035.