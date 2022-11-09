لتقليل الانبعاثات الكربونية.. تحول نوعي في مزيج الطاقة بأبوظبي

شرم الشيخ (وام)

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي سعيها بالشراكة مع دائرة الطاقة، لقيادة تحولٍ نوعي في مزيج الطاقة في أبوظبي لتحقيق انبعاثات كربونية أقل بكثير في الإمارة، وذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد نسبة كبيرة من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035، والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتستهدف اللوائح التنظيمية الجديدة، والتي صاغتها دائرة الطاقة في أبوظبي، توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035، وخفض انبعاثات الكربون بما يصل إلى 75% لكل ميجاوات/ساعة منتجة من قبل قطاع الكهرباء. وتعد «الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في أبوظبي» من دائرة الطاقة أول إطار تنظيمي ملزم قانوناً للطاقة النظيفة والمتجددة في قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط، وهي تأتي في إطار عملية انتقال الطاقة المتواصلة من أجل تسريع وتيرة إزالة الكربون في الدولة وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

وكشفت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، عن اللوائح التنظيمية الجديدة، بحضور معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقام في جمهورية مصر العربية.

وقالت الدكتورة شيخة الظاهري: إن اللوائح الجديدة ستعزز التنويع الاقتصادي، وستستقطب استثمارات محلية وخارجية، وستساهم في تشجيع تطوير تكنولوجيا وابتكارات جديدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. ويمثل هدف إنتاج 60 في المائة من إجمالي الكهرباء في أبوظبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2035 نقطة تحول مهمة نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. هنالك خطط لضخ استثمارات بمليارات الدراهم في البنية التحتية للطاقة النظيفة، مما سيساهم في تسريع وتيرة التحوّل وسيساعدنا في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق نتائج بيئية واجتماعية إيجابية».

وأضافت: «نحن في هيئة البيئة نتعاون عن كثب مع 26 جهة في أبوظبي، بما في ذلك دائرة الطاقة، في إطار فريق عمل أبوظبي لمواجهة التغير المناخي، وذلك من أجل تطوير سياسات مواجهة التغير المناخي وصياغة الخطط الاستراتيجية ذات الصلة لتحقيق الأهداف المرجوة». وأشارت إلى أن اللوائح الجديدة ستساهم في تعزيز الجهود التي تبذلها «الهيئة» في إطار التزامها برؤية الاستدامة لحكومة الإمارات، لافتة إلى أن «الهيئة» تقود مجموعة من المبادرات الإطارية للحد من تأثير تغير المناخ، ومنها إعداد سياسة التغير المناخي لإمارة أبوظبي واستراتيجية شاملة للأعوام 2023 - 2027.

وأعلنت عن أن «الهيئة» تعمل على تطوير نظام لربط آليات متوازنة لاتخاذ القرار بشأن المياه والبيئة والطاقة والغذاء، الذي سيسمح لإمارة أبوظبي بتحقيق اتساق السياسات بين هذه القطاعات.

وقال معالي المرر: إن هذه الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035 ستؤثر بشكل كبير على هيكل الطاقة في أبوظبي، مما سيمكن مختلف القطاعات الاقتصادية وقطاع التصنيع من التحرّك بسرعة أكبر نحو تحقيق الاستدامة. وأضاف: إن سرعة الانتقال لاستخدام 60% من الكهرباء النظيفة والمتجددة بحلول عام 2035 ستكون من بين الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.