الخميس 10 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«التمويل المستدام» تؤكد التزامها بتمكين التحوّل الاقتصادي

«التمويل المستدام» تؤكد التزامها بتمكين التحوّل الاقتصادي
10 نوفمبر 2022 01:26

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس أوزبكستان يشيد بقيادة العصيمي لـ «البارالمبية الآسيوية»
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد العراقي

 أصدرت «مجموعة عمل التمويل المستدام» في دولة الإمارات العربية المتحدة، بيانها الثاني بعنوان «بيان عام 2022 حول التعاون في مجال التمويل المستدام في دولة الإمارات» والذي يقدم نظرة عامة على الجهود المتواصلة ومدى التقدم الذي تم إحرازه في مجال التمويل المستدام في الدولة.
وجاء إصدار البيان في إطار سعي الدولة لتحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع إجراءات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27).
ومن خلال البيان الثاني، يؤكد أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة على التزامهم بتمكين التحوّل الاقتصادي، وتعزيز نطاق تطوير سياسات التمويل المستدام في الدولة. وتضم هذه المجموعة كلاً من: وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبـي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي و«ناسداك دبي».
وأشار البيان الثاني إلى أهمية القطاع المالي في توجيه رأس المال الخاص نحو المشاريع والأنشطة والمنتجات المستدامة في دولة الإمارات، حيث استعرض توسّع نطاق التزام الدولة على المستوى الدولي من خلال الأجندة الوطنية الخضراء 2015 - 2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050». وكان البيان الأول قد جاء بناءً على إطار المبادئ الإرشادية لعام 2021حول التمويل المستدام في الإمارات.

التمويل المستدام
الإمارات
الأمم المتحدة
المناخ
كوب 27
مصر
مصرف الإمارات المركزي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يتوج أبطال تحدي القراءة العربي في موسمه السادس
الإمارات
شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في موسمه السادس
اليوم 13:36
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
الرياضي
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
اليوم 13:30
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
الاقتصادي
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
اليوم 12:54
الطلياني لـ «الاتحاد»: جولة «تغيير المراكز» في «القمة» و«القاع»
الرياضي
الطلياني لـ «الاتحاد»: جولة «تغيير المراكز» في «القمة» و«القاع»
اليوم 12:51
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد يشهد حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي في موسمه السادس
اليوم 12:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©