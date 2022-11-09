«التمويل المستدام» تؤكد التزامها بتمكين التحوّل الاقتصادي

أبوظبي (وام)

أصدرت «مجموعة عمل التمويل المستدام» في دولة الإمارات العربية المتحدة، بيانها الثاني بعنوان «بيان عام 2022 حول التعاون في مجال التمويل المستدام في دولة الإمارات» والذي يقدم نظرة عامة على الجهود المتواصلة ومدى التقدم الذي تم إحرازه في مجال التمويل المستدام في الدولة.

وجاء إصدار البيان في إطار سعي الدولة لتحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع إجراءات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27).

ومن خلال البيان الثاني، يؤكد أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة على التزامهم بتمكين التحوّل الاقتصادي، وتعزيز نطاق تطوير سياسات التمويل المستدام في الدولة. وتضم هذه المجموعة كلاً من: وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبـي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي و«ناسداك دبي».

وأشار البيان الثاني إلى أهمية القطاع المالي في توجيه رأس المال الخاص نحو المشاريع والأنشطة والمنتجات المستدامة في دولة الإمارات، حيث استعرض توسّع نطاق التزام الدولة على المستوى الدولي من خلال الأجندة الوطنية الخضراء 2015 - 2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050». وكان البيان الأول قد جاء بناءً على إطار المبادئ الإرشادية لعام 2021حول التمويل المستدام في الإمارات.