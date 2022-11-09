الخميس 10 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

القيادة الرشيدة توجه بتلبية احتياجات أسر الشهداء

خليفة بن طحنون يلتقط صورة تذكارية مع أبناء أحد شهداء الوطن الأبرار (من المصدر)
10 نوفمبر 2022 01:25

رأس الخيمة (وام)

واصل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء سلسلة زياراته لأسر وذوي الشهداء في إمارات الدولة، في إطار حملة تواصل التي ينظمها مكتب شؤون أسر الشهداء سنوياً، وشملت جولة، أمس، عدداً من أسر وذوي الشهداء في إمارة رأس الخيمة.

والتقى الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، خلال الزيارات، عدداً من ذوي الشهداء وأفراد أسرهم، وتفقّد أوضاعهم، مؤكداً حرص مكتب شؤون أسر الشهداء على التواصل مع أسر الشهداء، وتلمس احتياجاتهم وتوفير ظروف الحياة الكريمة لهم.

أخبار ذات صلة
رئيس أوزبكستان يشيد بقيادة العصيمي لـ «البارالمبية الآسيوية»
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد العراقي

ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى أسر الشهداء وذويهم، خلال الزيارة، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قائلاً إن القيادة الرشيدة تتابع دوماً أحوال أسر الشهداء، وتوجه بأهمية بذل الجهود لتمكينهم وتلبية احتياجاتهم ودعمهم في مختلف مناحي الحياة. 

وكان الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان قد زار منازل أسر كل من الشهداء، راشد الظهوري، وسلطان الشحي، وإبراهيم الشحي، وأحمد المهيري، وعلي الشحي، وأسرة الشهيد يوسف العلي، وعبدالله الغفلي، وراشد المسافري في إمارة رأس الخيمة.

وتأتي سلسلة الزيارات الدورية هذه في إطار حرص مكتب شؤون أسر الشهداء على التواصل الدائم مع أسر وذوي شهداء الوطن في مختلف أرجاء الدولة، والوقوف على احتياجاتهم وظروفهم وأحوالهم في مختلف المجالات.

 

الإمارات
خليفة بن طحنون
الشهداء
مكتب شؤون أسر الشهداء
آخر الأخبار
محمد بن راشد يتوج أبطال تحدي القراءة العربي في موسمه السادس
الإمارات
شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في موسمه السادس
اليوم 13:36
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
الرياضي
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
اليوم 13:30
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
الاقتصادي
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
اليوم 12:54
الطلياني لـ «الاتحاد»: جولة «تغيير المراكز» في «القمة» و«القاع»
الرياضي
الطلياني لـ «الاتحاد»: جولة «تغيير المراكز» في «القمة» و«القاع»
اليوم 12:51
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد يشهد حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي في موسمه السادس
اليوم 12:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©