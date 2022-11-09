5 آلاف مشارك من طلبة المدارس في فعاليات «إشراقات»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

احتفى الجمهور الكبير الذي اكتظت به قاعات العرض ومسرح المجمع الثقافي وجامعة السوربون بأنشطة وبرامج اليوم الثاني من مهرجان إشراقات الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية وبمشاركة عالمية واسعة، وبرعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الذي يحرص على المتابعة المستمرة لمختلف الأنشطة، حتى يحقق أهدافه السامية، وشهد اليوم الثاني تفاعلاً مع نجوم المهرجان، واستحوذت الجلسة الرئيسية للمعلم «ماستر شي هينج يي» التي خصصها لتعريف الحضور بكيفية التحكم بالذات واكتشاف السلام الداخلي من أجل سلام يعم الجميع باهتمام بالغ، كما حظيت جلسة شعراء الإمارات سعيد الكعبي وعبد الله الهدية وكلثم عبد الله ونجاة الظاهري، باهتمام أعداد كبيرة من محبي الشعر النبطي والفصيح.

وعبرت عفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش عن اعتزازها بالمشاركة الكبيرة من جانب كتاب وأدباء ومفكري الإمارات والعالم، والتي كان لها أبلغ الأثر في الإقبال الكبير من جانب الجمهور على أنشطة المهرجان، مشيدة بكافة الجهات المشاركة في المهرجان، وخاصة وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم، وهيئة أبوظبي للتعليم، وإدارة المجمع الثقافي بأبوظبي، مؤكدة أن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك ركزت على أن يحمل المهرجان رسالة المعرفة والتسامح معاً إلى الأجيال الجديدة من طلبة المدارس والجامعات، ولذا تم تخصيص أكثر من 58 جلسة صباحية للطلبة على مدى 3 أيام، يديرها ويحاضر فيها كتاب وأدباء ومفكرون عالميون.

وأوضحت الصابري أن التفاعل الكبير بين جمهور المهرجان والقامات العالمية، أضفى على المهرجان حيوية كبيرة، مؤكدة أن حرص طلاب المدارس على التواصل مع الكتاب والمبدعين، وانبهارهم بما تم تقديمه من أعمال تتعلق بمجالات التسامح والمعرفة إضافة إلى الجانب التربوي، هي واحدة من عناصر نجاح المهرجان الذي حول الجمهور من دور المتلقي إلى دور المشارك والمتفاعل مع مختلف الموضوعات التي تم استعراضها.

وفي محاضرته الاستثنائية ضمن أنشطة مهرجان إشراقات على المسرح الرئيسي بالمجمع الثقافي، والتي حظيت بتفاعل كبير من جانب الجمهور، أكد ماستر شي هينج أن الإنسان كائن واسع القدرات والإمكانات وأن ما يعرفه عن قدراته هو جزء بسيط بالمقارنة بقدراته الكامنة، وأنه يحاول دائماً مع تلاميذه وجمهوره اكتشاف تلك القدرات الذاتية، للوصول على السلام الداخلي، الذي يسهم على حد كبير في التعامل مع التحديات والمشكلات التي يواجهها الإنسان في حياته، على مستوى الأسرة والمجتمع والعمل، والقدرة على إيجاد صيغة للتعامل معها، مؤكداً أن تعاليمه وتدريباته تركز كذلك على أن يظل الإنسان نقياً من الداخل، مهما تعرض للضغوط والمشاكل، حتى يتمكن من الاستمرار في الحياة، وأن يتمتع بحالة من الرضا والسلام وأن يعيش متصالحاً مع ذاته ومع الطبيعة من حوله، مشيراً إلى أن ذلك في حاجة إلى تدريبات مستمرة، وآليات واضحة للوصول لهذه الحالة، معلناً أن هناك الكثيرين استطاعوا الوصول لهذه الحالة.

ومن جانبه عبر الدكتور عبد الله العطون الكاتب والفيلسوف الأردني، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان إشراقات، مشيداً بجهود وزارة التسامح والتعايش ودولة الإمارات العربية المتحدة في تبني هذه النوعية من المهرجانات التي تحتفي بالمعرفة والقيم الإنسانية، ومنها ترسيخ التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية بين مختلف الثقافات والأجناس، مؤكداً أن القدرة على التميز والإبداع لابد لهما من معرفة واسعة وقيم راسخة. وأضاف العطون أن رسالته إلى الأجيال الجديدة تتمحور حول اكتشاف الطريق إلى التميز، وفق قدرات كل فرد في المجتمع وأهدافه وطموحاته، مؤكداً أن التفاعل الكبير من جانب الشباب الذين شاركوا في الجلسة واهتمامهم بالتعرف على الخطوات المثالية التي تمكنهم من تفعيل قدراتهم من أجل مستقبل أفضل، تطمئننا نحن الآباء على مستقبل الأوطان.. وشهد اليوم الثاني لقاء كاتب الأطفال العالمي آندي ستانتون، الذي اشتهر بكتابه «السيد جوم»، بأكثر من ألف طالب وطالبة بمسرح المجمع الثقافي بأبوظبي، حيث تفاعل الطلبة مع قصص آندري الشيقة عن بطله الشعبي مستر جوم، كيف يتصرف في مختلف المواقف وكيف يتغلب على ما يواجه من صعوبات الحياة، وكان لأسلوب أندي ستانتون في الحكي ما يجذب انتباه الأطفال وخيالهم معاً.

لا شيء مستحيل في الإمارات

عبر الدكتور جيوفاني بوزيتي، رائد الأعمال والأستاذ الجامعي عن اعتزازه الكبير بالمشاركة في مهرجان إشراقات، لما يحمله من رسالة راقية تركز على تعزيز القيم المعرفية والأخلاقية لدى الجمهور بشكل عام والأجيال الجديدة بصفة خاصة، لأنه يرى أن هذين العالمين يمكنهما معاً صناعة مستقبل مبهر لكافة الحضارات الإنسانية، مؤكداً أن الإمارات بما تملكه من إمكانات وقدرات، وما تتميز به من طموحات، وخطط مستقبلية، وما لديها من قيادات حكيمة تسعى بكل جهد إلى مستقبل ونهضة يشارك بها الجميع، وما لديها من شباب واع، تلك مقومات الدولة الرائدة عالمياً.

وأضاف أن جلسته بإشراقات تناولت هذه الإمكانات التي تتمتع بها الدولة والتي استطاعت أن تمحو كلمة «مستحيل» من خيال أبنائها، وهو ما يسمح للجميع بأن يحلم ويحاول تحقيق حلمه بلا عوائق من أي نوع.

وعبّر الكاتب والناشر الإماراتي عن اعتزازه بالمشاركة في مهرجان إشراقات الذي يحتفي للعام الثاني على التوالي بالمعرفة والتسامح معاً، مؤكداً أن مهرجان إشراقات نجح في إبراز العلاقة الحيوية بين التسامح والمعرفة من أجل مستقبل الإنسانية، وأن على الكتاب والمبدعين دوراً مهماً في هذا الاتجاه، وهذا الدور يتمثل في تأكيدهم من خلال ما يبدعون على أهمية هذه العلاقة بين التسامح والمعرفة وأهميتهما معاً من أجل إنسان متصالح مع ذاته أولاً، ومتقبلاً للآخرين مهما كانت الاختلافات، مشيراً إلى أن موضوع جلسته في إشراقات ركز على «التسامح في أدب الأطفال» وتحدث خلالها عن المتسامحين، وهي سلسلة من تأليفه تحمل عنوان «مشاغب ومشاغبة» وتهتم بتنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم.

تعزيز التسامح

في أروقة مهرجان إشراقات بأبوظبي، التقت «الاتحاد» ببطل العالم في الخطابة للعام 2015 السعودي محمد القحطاني الذي عبر عن سعادته بالمشاركة في مهرجان إشراقات، مشيداً بما تقوم به الإمارات من أدوار وجهود في دعم وتعزيز التسامح والتعايش والسلام على المستويين الإقليمي والدولي، وعن رسالته من خلال المهرجان قال القحطاني، إن هدفه أن يحفز الجميع على الإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم والسعي الدؤوب لتحقيق أهدافهم، مؤكداً أنه عندما تم الإعلان عن إنشاء برج خليفة بالإمارات، تحدث الكثيرون عن استحالة ذلك، وصعوبة تنفيذه من حيث الإمكانات المتوفرة، ولكن الإمارات آمنت بالحلم، وبالفعل تحقق هدفها وأصبح برج خليفة هو أعلى بناء بشري في العالم، ولم يستطع أحد في العالم حتى الآن أن يبني ما هو أعلى منه، ولذا فعندما تتوافر الإرادة يمكن للإنسان قهر المستحيل.

وأوضح القحطاني أن استقبال جمهور المهرجان له، وتفاعلهم مع الجلسة التي شارك بها يدل على اهتمام الأجيال الجديدة بالتحدي لتحقيق الأهداف.

وعن رؤيته للعلاقة بين التسامح والمعرفة، أكد القحطاني أنه لابد للإنسان من مجموعة قيمية تحدد مبادئه في الحياة، وأن هذا حيوي جداً إلى جانب المعرفة والعمل، لأن الإنسان بالمعرفة فقط والتخلي عن قيمه، يمكنه أن يصل للقمة ولكنه سيكون وحيداً منبوذاً، وهو بلا شك انتصار منقوص، أما بالقيم ومنها التعاطف والتسامح والمرونة يمكنه أيضاً تحقيق هدفه، وفي هذه الحالة سيكون حوله الكثيرون.