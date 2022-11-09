«قضاء أبوظبي»: ألف مستفيد خلال شهر  من إطلاق خدمة إيداع الأمانات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد علي الحوسني، مدير إدارة المالية بدائرة القضاء أبوظبي، أمس، خلال الملتقى الإعلامي تحت عنوان: «الحلول الرقمية لإيداع وصرف الأمانات‎‎»، أن خدمة إيداع الأمانات عن طريق التطبيق الذكي لمصرف أبوظبي الإسلامي، تأتي مواكبة وتماشياً مع التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم أجمع، مما يضمن الالتزام بتوظيف وتسخير أحدث الابتكارات التقنية والتكنولوجية التي تسهم في دعم الجهود الرامية للارتقاء بجودة الأداء لخدمة المتعاملين، الأمر الذي يسهم في رفع مؤشر السعادة لخدمة المتعاملين، بالإضافة إلى رفع الجانب الثقافي والتوعوي للمتعاملين حيال الخدمة المقدمة لهم. كما تمثل خدمة إيداع الأمانات عن طريق التطبيق الذكي لمصرف أبوظبي الإسلامي، حاجة ملحة ومهمة في الوقت ذاته للمساعي الرامية إلى تعزيز الخدمات الذكية، التي تعمل على استدامة تحسين أسلوب الحياة وتحقيق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع، تماشياً مع رؤية دائرة القضاء أبوظبي.

وأضاف الحوسني: إن الخدمة أتاحت للمتعاملين سداد الغرامات بطريقة مختصرة ومبسطة، الأمر الذي ساهم في اختصار الوقت والجهد، مما كان له عظيم الأثر في سرعة الإنجاز لخدمة المتعالمين. وأضاف أنه يمكن الدخول إلى التطبيق الذكي وإيداع المبالغ المالية بوساطة الهوية الرقمية بالنسبة للمواطنين والمقيمين داخل الدولة وخارجها.

وأشار الحوسني إلى أن تدشين دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة إيداع الأمانات عبر التطبيق الذكي لمصرف أبوظبي الإسلامي، كان بداية شهر أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من الخدمة تجاوز الألف مستفيد خلال شهر من إطلاق الخدمة عبر التطبيق الذكي، ونعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والمالية للارتقاء بخدمة وإسعاد المتعاملين.

من جهته، أوضح عارف الحوسني آلية الدخول إلى التطبيق، إذ يمكّن أياً من الأجهزة الذكية بأنواعها لتحميل التطبيق والدخول إليه، ثم انتقل إلى شرح خطوات سداد الأمانات والمبالغ القضائية مباشرة، ثم أوضح خطوات اختيار الوحدة التنظيمية أو الرقم المالي، والتأكد من رقم القضية والأطراف لتمام الدفع. وأوضح أنه بمجر تأكيد الدفع، يتم إصدار إيصال القبض تلقائي فور الدفع.

تطوير

أوضح عمر الحارثي من دائرة المالية أن دائرة القضاء - أبوظبي، قامت بتطوير وتفعيل خدمات رقمية متنوعة لمتابعة وإدارة الملفات والدعاوى والقضايا الجزائية، وكذلك الخدمات العدلية وخدمات التوفيق والمصالحة وغيرها من الخدمات، من ضمنها خدمات سداد الغرامات القضائية وإيداع الأمانات على ذمة القضايا وعلى ذمة بلاغات الشرطة غير المسجلة في أنظمة الدائرة، وكانت أحدث هذه الخدمات «خدمة إيداع الأمانات باستخدام التطبيق الذكي لمصرف أبوظبي الإسلامي». ونوه الحارثي بأن «خدمة إيداع الأمانات عن طريق التطبيق الذكي لمصرف أبوظبي الإسلامي» تعتبر أحدث خدمات الدائرة التي تتيح مرونة كبيرة في تحصيل الأمانات والكفالات وتنفيذ الأوامر القضائية وإيداع المبالغ المتعلقة بهذه الأوامر لمتعاملي المصرف من خلال الهاتف مباشرة.