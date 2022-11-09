دقيقتان لإصدار جواز السفر في دبي

دبي (وام)

أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن خدمات الأحوال الشخصية وجوازات السفر «رقمية 100%»، عازياً ذلك إلى قوة قطاع شؤون الهوية والجنسية، باعتباره من القطاعات المتقدمة في الأداء التخصصي في إقامة دبي.

جاء ذلك خلال تفقده لقطاع شؤون الهوية والجنسية، ضمن برنامج التفتيش السنوي 2022 يرافقه اللواء أحمد المهيري مساعد المدير العام لقطاع الجنسية .

واستمع المدير العام إلى عرض يوضح التفاصيل المتعلقة بالإصدار الجديد (الجيل الثالث) لجواز سفر الدولة والمميزات الأمنية والفنية للجواز الجديد ودعم مستوى الاستدامة البيئية والاقتصادية، فضلاً عن استعراض كل التفاصيل المتعلقة بآلية طباعة جواز السفر الجديد، حيث أوضحت الإحصائيات أنه منذ الإعلان عن موعد البدء الرسمي بإصدار جواز السفر الجديد بلغ عدد الجوازات الصادرة من إمارة دبي 6034 جوازاً حتى نهاية أكتوبر.

كما اطلع الفريق المري على نتائج خدمة إصدار جواز سفر بدل فاقد من خلال تقنية الـ BLOCKCHAIN، حيث تم إطلاق الخدمة في الربع الثالث من عام 2020 تحت مظلة دبي الرقمية وبالتعاون مع 4 جهات حكومية في إمارة دبي تتشارك في تقديم باقة خدمات إصدار جوازات السفر.

وقال: إن هذه الخدمة أسهمت في تحقيق إنجاز ريادي وتنافسي عالمي من خلال تقليص الوقت المستغرق لمعالجة الطلب من 3 أيام إلى دقيقتين فقط، الأمر الذي يعزز محور تحقيق رؤية دولة الإمارات وإمارة دبي في الريادة العالمية بالنسبة لتقديم الخدمات الاستباقية المترابطة للمتعاملين، مما انعكس جلياً في ارتفاع نتيجة سعادة المتعاملين لعام 2021 بنسبة 98%.

إحصاءات

كشفت الإحصائيات أيضاً ارتفاع مستوى إنجاز معاملات الأحوال الشخصية الرقمية، حيث أظهرت خلال 2020 أن عدد المعاملات الحضورية 2622 مقابل 7889، أما خلال 2021 فقد سجلت 833 ليرتفع المؤشر الرقمي إلى 10989 وخلال 2022 سجل الحضوري 3903 مقابل 43857. وأشارت إحصائيات إلى أن المجموع العام لمستوى إنجاز معاملات قطاع شؤون الهوية والجنسية لعام 2020 بلغ نحو 41351 معاملة، أما خلال 2021 فارتفعت إلى 38934 لتصل خلال 2022 إلى 80240.