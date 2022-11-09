إطلاق برنامج دبلوم «أمن الطيران»

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، افتتح اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، برنامج دبلوم أمن الطيران، الأول من نوعه الذي ينظمه مركز دبي لأمن الطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» ومجلس المطارات العالمي «ACI»، وذلك بحضور اللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد المهندس مروان محمد سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني وعدد من الضباط. ويستقطب دبلوم أمن الطيران الذي يُعد برنامجاً مهنياً وتدريبياً مُتكاملاً، 21 منتسباً من موظفي القيادة العامة لشرطة دبي المتخصصين في أمن الطيران، ومشاركة ضابط متقاعد خبير في مجال أمن الطيران من دولة اليونان، فيما يقدم مواد البرنامج خبيران في أمن الطيران من مجلس المطارات العالمي، ومنظمة «الإيكاو». وخلال الافتتاح، أكد اللواء ابن ثاني أن دبلوم أمن الطيران يعتبر من الدبلومات المهمة جداً للعاملين في قطاع أمن الطيران المدني لما يحتويه من مواده علمية وتدريبية تسهم في رفع مستوى الخبرات الأمنية، مشيراً إلى أن الدبلوم الذي يُشرف على تنظيمه مركز دبي لأمن الطيران المدني بالغ الأهمية أيضاً لارتباطه بمجلس المطارات العالمي، ومنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، ولما للمحاضرين والمدربين من مستوى عالٍ في تقديم المعلومات والخبرات في مجال تعزيزات أمن المطارات.

الدبلوم

قال اللواء علي عتيق بن لاحج: «هذا الدبلوم يُقدم للمرة الأولى، وهو ليس دبلوماً عادياً وإنما مهني واحترافي، حيث يقدمه خبراء من مجلس المطارات العالمي، ومنظمة الطيران المدني الدولي، ويعتمدون منهجاً عالمياً في التدريب وصقل خبرات ومهارات العاملين في مجال أمن الطيران».