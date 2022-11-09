«سبيد لفحص وتسجيل المركبات» يقدم خدماته طوال أيام الأسبوع

عجمان (وام)

يقدم مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات التابع لهيئة النقل بعجمان خدماته طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 9:00 مساءً. ويعمل المركز يوم الجمعة في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 12:00ظهراً وخلال الفترة المسائية (لخدمة فحص المركبات فقط) من الساعة 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً. وفي أيام السبت من الساعة 1:00 ظهراً وحتى الساعة 9:00 مساءً، وذلك لخدمات فحص المركبات فقط. يأتي ذلك في إطار تحقيق استراتيجيات هيئة النقل في رفع مستوى رضا المتعاملين عن تجربتهم مع خدمات مركز سبيد، كما توفر خاصية الدفع الرقمي لسداد رسوم الفحص وتسلم الشهادة الرقمية عبر الرسائل النصية.