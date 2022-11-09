«الطوارئ والأزمات» و«تنمية المجتمع» تبحثان التعاون المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

التقى عبيد راشد الحصان الشامسي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، موزة إبراهيم الأكرف، وكيل وزارة تنمية المجتمع في مقر الوزارة، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التمهيدية التي تعقدها الهيئة مع شركائها، بهدف تعزيز المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.

جاء الاجتماع في إطار التعريف باللقاء الاستراتيجي الوطني الذي تعقده الهيئة مع عدد من القيادات في الجهات المعنية لدى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات.

وأكد اللقاء ضرورة التركيز على خريطة الطريق الاستراتيجية لمجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، باتباع المنهجية الاستباقية في مواجهة التحديات والمخاطر على القطاعات الحيوية، علاوة على إدارة المسار الاستراتيجي لضمان التكامل والترابط بين القطاعات الحيوية كافة.

وتم التطرق إلى أهمية رفع كفاءة الجاهزية الوطنية في مواجهة التحديات كافة التي تواجه المجتمع بمختلف طبقاته، والتخطيط ووضع الحلول العلمية التي تواكب المخاطر المستقبلية المؤثرة على أفراد المجتمع، علاوة على إشراك المجتمع في المنظومة الوطنية من خلال رفع الوعي حول المسؤولية المجتمعية.

واستعرض اللقاء دور وزارة تنمية المجتمع الفعال في إدارة الطوارئ والأزمات، من خلال إدارة المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم كافة الذي يحتاجه المجتمع بمختلف فئاته، استكمالاً لأدوار الجهات المختلفة، لتحقيق التناغم والتكامل المرجو، حيث قامت الوزارة بأدوار مهمة في هذا الصدد، لتدعم الخطة الاستراتيجية الموضوعة في الهيئة وتحقيق رؤيتها وهي: «دولة آمنة وقادرة على الصمود». وأكد الطرفان في ختام الاجتماع، أهمية توحيد الجهود الوطنية في مواجهة التحديات والمخاطر المتوقعة من خلال استشراف المستقبل والمخاطر المستقبلية، والاستفادة من التجارب السابقة لضمان الاستباقية وتعزيز الأمن والصمود.