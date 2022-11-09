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اختتام أعمال مؤتمر «تحديد هوية ضحايا الكوارث» بأبوظبي

صورة تذكارية للمشاركين في المؤتمر (من المصدر)
10 نوفمبر 2022 01:24

أبوظبي (الاتحاد)
 
اختتم  المؤتمر الإقليمي لتحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) والذي نظمته شرطة أبوظبي بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» على مدى يومين  أعماله  بفندق كونراد-أبراج الاتحاد في أبوظبي تحت عنوان «فرق مؤهلة وقدرات متكاملة».
وأوضح  العقيد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية أن المؤتمر أوصى بـدعم فريق تحديد هوية  ضحايا الكوارث الإماراتي بالموارد والأجهزة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع  في إنشاء  قواعد بيانات  للمواطنين للتعرف على ضحايا الكوارث، ومواصلة تنفيذ التمارين التدريبية المشتركة بالتنسيق مع مكاتب الشرطة الدولية وعقد ورش العمل والملتقيات والندوات عقب وقوع الكوارث الكبرى  للاستفادة من نتائجها في تطوير  آليات العمل ، وتبادل الزيارات والخبرات بين منظمة  الانتربول والدول الأعضاء  في منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث وتشكيل لجنة تنسيقية مع الشركاء العاملين  ضمن فريق تحديد هوية  ضحايا  الكوارث  لتعزيز الاستجابة   في المهام  ذات العلاقة.   
وكان المؤتمر ناقش في جلساته  العلمية  باليوم الثاني تجارب وخبرات 7 دول في العمليات والتدريب ومهامها في مجال تحديد هوية  ضحايا  الكوارث وهي  الإمارات وألمانيا وبلجيكا وأستراليا  ونيوزيلندة وهنغاريا واندونيسيا  وعرض  الدروس  العملية المستفادة  من  التعامل  مع عدد من الحوادث الكبرى. 

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ضحايا الكوارث
الإنتربول
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