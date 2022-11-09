شرطة أبوظبي تنفذ ورشة عمل حول جرائم غسل الأموال

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل توعوية في مركز شرطة الخالدية حول إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية في الدولة. واستعرض المقدم عبدالله سيف المزروعي رئيس قسم مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة أبوظبي الجهود الأمنية في مواجهة مخاطر استغلال الشركات في تلك الجرائم وعرض دراسة حالة عن جريمة غسل الأموال من خلال استغلال الشركات التجارية. وأوضح أن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ناقش مخرجات تقييم مخاطر الأشخاص الاعتبارية 2021 و2022. وأكد أهمية الورشة في التركيز على دور الجهات الرقابية في رصد التجاوزات وأهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال. وعرضت وحدة المعلومات المالية التحليل الاستراتيجي المرتبط بنظام الإفصاح عن النقد وأيضاً التحليل الاستراتيجي عن الأشخاص الاعتبارية. و شارك في الورشة نيابة الأموال الكلية ووحدة المعلومات المالية، وحضور عدد من المختصين بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي وجمارك أبوظبي.