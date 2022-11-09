خبراء: محاولات «الإخوان» العودة إلى المشهد السياسي فاشلة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خبراء وأكاديميون متخصصون أن فكر جماعة الإخوان الإرهابية لا يتغير، وأن دعواتهم للتظاهر يوم 11/11 في مصر هي محاولة يائسة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار، وتكرار سيناريو الفوضى وستبوء بالفشل، لأن الشعوب لم تعد مستعدة للخداع والتلون الذي يمارسه الإخوان، وباتت أكثر وعياً بمخاطرهم. وأكدوا في ندوة عن بُعد نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أمس بعنوان «الإخوان المسلمون ومحاولات العودة إلى المشهد السياسي»، أن وثيقة «تيار التغيير» الأخيرة تندرج ضمن محاولات دغدغة المشاعر الوطنية والقومية والدينية. وبينوا أن أهداف الوثيقة تتلخص في سعي الفصيل الجديد للسيطرة على تنظيم «الإخوان» وإعادة بث الروح فيه والعودة إلى منطق الإقصاء والعنف.

وحذر الخبراء من «تيار التغيير»، لأنه يستهدف العالم ككل، مؤكدين أنه ليس بوسع الإخوان أن يقدموا أي جديد على مستوى الخطاب الإعلامي، فأي فضائيات جديدة سوف تكون تكراراً لما تم إطلاقه في وقت سابق.

وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية لصقر الشريف، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي بـ«تريندز»، مدير الجلسة، مشيراً إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار اهتمام مركز تريندز بظاهرة جماعات الإسلام السياسي وتفكيك خطابها والخطابات المتعاطفة معها. وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين تواصل محاولات العودة للمشهد السياسي، ويبدو ذلك جلياً من خلال التحريض على العنف والخروج على الدولة في مصر، وقال: «إن الندوة تسعى إلى بحث هذه المحاولات ومآلاتها وآلياتها ونتائجها».