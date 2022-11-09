«الوطني للتأهيل» ينظم ورشة توعوية لطلاب أكاديمية نادي الجزيرة

أبوظبي (وام)

قدم المركز الوطني للتأهيل أمس ورشة عمل توعوية لطلاب أكاديمية نادي الجزيرة لكرة القدم في أبوظبي في مبادرة تهدف إلى توعية الشباب بمخاطر الإدمان.

تأتي الورشة ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز بما يتوافق مع الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في أبوظبي، وتسعى لنشر الوعي بين أفراد المجتمع حول طبيعة مرض الإدمان ومضاعفاته.

وقال الدكتور عارف علي الشحي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل إن الورشة التي حضرها 42 من طلاب الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر من أكاديمية نادي الجزيرة لكرة القدم جزء من برامج المركز الهادفة لزيادة الوعي بين الطلاب، من خلال زيارتهم إلى المركز والتعرف على دوره وخدماته إضافة إلى التعريف بمرض الإدمان وأضراره.