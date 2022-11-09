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شرطة أبوظبي تعلن تخفيض السرعات إلى 140 كم على طريق أبوظبي- العين

شرطة أبوظبي تعلن تخفيض السرعات إلى 140 كم على طريق أبوظبي- العين
9 نوفمبر 2022 14:42

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل عن خفض السرعة على طريق أبوظبي - العين من "جسر الساد" إلى "جسر العامرة" باتجاه مدينة العين من سرعة 160 كم/ساعة إلى 140 كم/ساعة وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 14 نوفمبر 2022م . 

ودعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى الالتزام بلوحات السرعات الجديدة والحرص على القيادة الآمنة لافتة إلى أن الدراسات المرورية بينت أن خفض السرعة يؤدي إلى تحسين في مستويات السلامة المرورية على الطرق بالإضافة إلى عمل خفض تدريجي للسرعة على الطريق السريع من سرعة 160 كم/ساعة وصولاً إلى 120 كم/ساعة بالقرب من المدينة.

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شرطة أبوظبي
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