الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الدفاع بدول التعاون

أبوظبي (وام)

ترأس معالي أحمد بن محمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للدورة التاسعة عشرة لمجلس الدفاع المشترك، والذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، والتي تهدف إلى تفعيل التعاون العسكري المشترك، ومتابعة جميع الأمور التي من شأنها توثيق ودعم التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقوية الترابط والتنسيق الأخوي المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة