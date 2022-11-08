الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

انطلاق احتفالات التخريج بـ «التقنية العليا»

عبدالرحمن العور
9 نوفمبر 2022 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير: مبادرات الإمارات تؤكد حرصها  على مواجهة التغير المناخي

ينطلق بعد غدٍ موسم احتفالات التخريج بكليات التقنية العليا، حيث تحتفل الكليات بتخريج (3344) خريجاً وخريجة دفعة «رهان المستقبل» لعام 2022 من تخصصات الهندسة والعلوم الصحية وإدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر والمعلومات والإعلام التطبيقي والتربية، من بينهم (1646) خريجاً مقابل (1698) خريجة، حيث ستقام ثمانية احتفالات بمختلف إمارات الدولة احتفاء بالخريجين والخريجات، على أن يختتم موسم التخريج في 19 نوفمبر.
وعبر معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، عن بالغ الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة لدعمها غير المحدود للكليات، مما عزز مسيرة نجاحها ومكّنها من أداء دورها المنوط بها بكل كفاءة وتميز على مدار 34 عاماً، حيث رفدت الكليات سوق العمل خلال هذه المسيرة بأكثر من 70 ألف خريج وخريجة من ذوي الكفاءات الذين ساهموا من مختلف مواقعهم الوظيفية والقيادية في التنمية الوطنية.
وهنأ معاليه خريجي وخريجات دفعة «رهان المستقبل» لعام 2022، معبراً عن فخره بهم وثقته في أنهم سيمثلون إضافة حقيقية لسوق العمل، وسيكونون قادة في تخصصاتهم.

كليات التقنية العليا
عبدالرحمن العور
الإمارات
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©