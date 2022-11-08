انطلاق احتفالات التخريج بـ «التقنية العليا»

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق بعد غدٍ موسم احتفالات التخريج بكليات التقنية العليا، حيث تحتفل الكليات بتخريج (3344) خريجاً وخريجة دفعة «رهان المستقبل» لعام 2022 من تخصصات الهندسة والعلوم الصحية وإدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر والمعلومات والإعلام التطبيقي والتربية، من بينهم (1646) خريجاً مقابل (1698) خريجة، حيث ستقام ثمانية احتفالات بمختلف إمارات الدولة احتفاء بالخريجين والخريجات، على أن يختتم موسم التخريج في 19 نوفمبر.

وعبر معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، عن بالغ الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة لدعمها غير المحدود للكليات، مما عزز مسيرة نجاحها ومكّنها من أداء دورها المنوط بها بكل كفاءة وتميز على مدار 34 عاماً، حيث رفدت الكليات سوق العمل خلال هذه المسيرة بأكثر من 70 ألف خريج وخريجة من ذوي الكفاءات الذين ساهموا من مختلف مواقعهم الوظيفية والقيادية في التنمية الوطنية.

وهنأ معاليه خريجي وخريجات دفعة «رهان المستقبل» لعام 2022، معبراً عن فخره بهم وثقته في أنهم سيمثلون إضافة حقيقية لسوق العمل، وسيكونون قادة في تخصصاتهم.