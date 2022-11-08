نسيبة يلتقي بالطلبة الفائزين في الفصل الدراسي الثاني

العين (الاتحاد)

استقبل معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، الطلبة والطالبات الحائزين المراكز الأولى في مسابقات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2021-2022.

وقال معاليه: «نفتخر جميعاً بأن تضم جامعة الإمارات - جامعة المستقبل- نُخبة مُتميّزة من الطلبة المتفوقين الحريصين على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمواهبهم وتطلعاتهم في تحقيق طموحات الجامعة في خلق جيلٍ مزود بالعلم والمعرفة، وقادر على دعم التوجّهات الوطنية في الريادة العالمية».

وأضاف: «كما يُسعدنا أن تُشكّل جامعة الإمارات حاضنة لأجيال من المتخصّصين والمحترفين في القطاعات الحيوية ليشكلوا ركيزة رئيسة في بناء الاقتصاد المعرفي».