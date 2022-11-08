«محمد بن حم الخيرية» تناقش تنفيذ مشاريع إنسانية

العين (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مؤسسة محمد بن حم الخيرية اجتماعه الدوري لمناقشة تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية والمجتمعية داخل الدولة، بحضور الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري رئيس مجلس الإدارة، والشيخ سعيد بن محمد بن حم.

ورفع أعضاء مجلس الإدارة، في مستهل الاجتماع، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات مواطنين ومقيمين، بمناسبة يوم العلم، متمنين دوام التقدم والتطور والازدهار الذي تعيشه الدولة، مؤكدين بأننا على العهد باقون، ساعين إلى ترسيخ رسالة الإمارات الإنسانية داخلياً وخارجياً. واستعرض بن حم وأعضاء مجلس الإدارة عدداً من المشاريع الإنسانية والتنموية المجتمعية، وناقشوا بنودها وآلية تنفيذها، وخلصوا إلى وضع خطة عمل للبدء في عملية التنفيذ، وشملت المشاريع المختارة الشقين التنموي والتعليمي والمبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى الحملات والمبادرات تعليمية.